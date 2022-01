Tendinte in Marketing Online in 2022

Multe agentii de marketing au muncit din greu in 2020 pentru a ramane la curent cu cele mai recente tendinte.

Anul 2021 a fost diferit de oricare altul, iar evenimentele din acel an au avut un impact semnificativ asupra tendintelor de marketing online.

Situatia nu s-a schimbat prea mult in ultimul an – coronavirusul continua sa afecteze economia globala, provocand unele ingrijorari. Cand munca de la distanta se opreste si toata lumea revine la un loc de munca obisnuit, cat va costa publicitatea pe retelele sociale si cat timp vor fi populare tendintele de marketing digital?

Tendintele in marketing online vor juca un rol semnificativ in sectorul de marketing din fiecare tara. In lumina acestui fapt, merita sa revizuim care vor fi tendintele in marketingul online in 2022.

Cresterea IA se va accelera

Anul acesta, Google a declarat ca va inceta urmarirea cookie-urilor in 2022. In timp ce aceasta tranzitie a fost amanata, deocamdata, eventuala ei disparitie va face mai dificila livrarea eficienta a reclamelor.

Daca strategii de marketing digital vor face fata tranzitiei din 2022, trebuie sa ia in considerare modificarea modelului lor.

Drept urmare, adoptarea inteligentei artificiale (AI) in marketingul digital se va accelera in 2022.

Beneficiile, cum ar fi raportarea automata a traficului pe site, recomandarile de cuvinte cheie pentru o cautare organica mai buna si chiar proiectiile privind achizitiile potentiale viitoare ale consumatorilor sunt toate disponibile pentru agentii de marketing care folosesc AI.

AI are, de asemenea, un impact financiar notabil: 76% dintre companiile care automatizeaza marketingul vad o rentabilitate a investitiei intr-un an.

Asadar, veti avea nevoie de inteligenta artificiala daca doriti ca afacerea dvs. sa se claseze in fruntea rezultatelor cautarii sau daca doriti sa va vizati publicul fara a fi nevoie sa le urmariti.

Vocile clientilor

Chatbot-ii sunt deja predominanti in B2C, iar AI a generat multe aplicatii specializate pentru orice, de la informatii de piata la dialoguri.

Consumatorii isi folosesc din ce in ce mai mult vocea pentru cautari si achizitii pe web, chiar daca nu au nevoie sa vorbeasca cu un om. Cautarile vocale pe dispozitive mobile, spre exemplu, sunt folosite de 27% din populatia online a lumii.

Reprezinta aproximativ 18% din cheltuielile totale sau 40 de miliarde de dolari. A auzi vocile clientilor va deveni din ce in ce mai important.

Tactici de marketing multicanal

Piata tinta nu se va limita la un singur canal de comunicare. Nici tu nu vei putea face asta. Deoarece atat de multe canale de social media, in special, au o baza de utilizatori atat de mare si o penetrare pe piata, strategiile de marketing eficiente vor necesita o prezenta pe toate canalele majore. Mesageria pe mai multe platforme va deveni din ce in ce mai comuna.

Utilizarea povestirii ca instrument de vanzare

Pur si simplu sa discutati despre produsul dvs. nu este suficient, mai ales in marketingul B2B, cand baza de clienti este preocupata in primul rand de rezultate.

Povestirea este o alta strategie de vanzare mai blanda, care creste in popularitate si va continua sa o faca, pe masura ce studiile de caz privind implementarile de succes ale produselor iau locul reclamelor.

Daca solutia unui brand a crescut vanzarile unui client cu 20%, i-a economisit bani si si-a simplificat operatiunile, se vor lauda cu asta. Ei vor face acest lucru, totusi, impartasind naratiunea, mai degraba decat vanzand-o.

Gamificare

Jocurile domina deja piata aplicatiilor descarcabile. De altfel, jocurile vor reprezenta 36% (sau 80 de miliarde) din toate descarcarile de aplicatii in 2022.

Se estimeaza ca 120 de miliarde de dolari vor fi cheltuiti pentru descarcari de jocuri in acest an, 80% dintre proprietarii de telefoane mobile facand acest lucru. Jocurile se angajeaza rapid si pot crea dependenta, iar utilizarea lor in interactiunea cu clientii nu a fost trecuta cu vederea. Prin urmare, aceste cifre vor continua sa creasca in 2022.

Jocurile vor aparea din ce in ce mai regulat in reclame interactive, site-uri web si alte locuri in care agentii de marketing cauta sa-si implice publicul tinta.

Toate tacticile mentionate mai sus vor fi utile in 2022, dar progresele tehnologice si pandemia

vor juca un rol semnificativ datorita impactului psihologic al epidemiei. Este esential sa fii adaptabil si sa te adaptezi la conditiile schimbatoare ale pietei, sa fii la curent cu valul de cerere si interes al clientilor si sa selectezi tendintele potrivite de marketing digital pentru 2022 in aceasta perioada provocatoare.