Turism

Termen nou de înscriere la târgurile TTG Rimini, WTM Londra, IBTM Barcelona pentru operatorii din turism care vor să participe în standul național

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a emis Ordinul nr. 1132/16.07.2026, prin care se instituie, prin derogare de la prevederile Schemei de ajutor de minimis pentru participarea întreprinderilor cu activitate de turism la manifestările expoziționale internaționale, un termen-limită unic și anticipat pentru depunerea documentației de participare la trei manifestări expoziționale internaționale de turism cu profil business-to-business (B2B).

Astfel, operatorii economici interesați să participe în cadrul standului național al României la manifestările expoziționale TTG Travel Experience – Rimini (14–16 octombrie 2026), World Travel Market – Londra (3–5 noiembrie 2026) și IBTM World – Barcelona (17–19 noiembrie 2026) au posibilitatea de a depune documentația de participare până la data de 31 iulie 2026, inclusiv.

Măsura a fost adoptată având în vedere specificul acestor manifestări expoziționale, care se desfășoară într-un format preponderent B2B, participarea în cadrul acestora fiind condiționată, în mod determinant, de utilizarea platformelor digitale oficiale de matchmaking puse la dispoziție de organizatori. Prin intermediul acestor platforme, expozanții își creează profilurile de participare, identifică potențialii parteneri de afaceri și programează, anterior deschiderii oficiale a manifestărilor, întâlniri cu touroperatori, agenții de turism, cumpărători și alți parteneri internaționali din domeniu.

Instituirea unui termen anticipat de depunere a documentației permite MEDAT să finalizeze, într-o etapă premergătoare desfășurării evenimentelor, procesul de verificare și selecție a operatorilor economici participanți, să transmită organizatorilor internaționali lista finală a coexpozanților și să asigure accesul acestora la platformele de matchmaking începând cu perioada de deschidere a sesiunilor de programare a întâlnirilor de afaceri.

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Prin adoptarea acestei măsuri se urmărește crearea unor condiții optime pentru valorificarea componentei B2B a manifestărilor expoziționale menționate, creșterea numărului și a calității întâlnirilor de afaceri programate, precum și consolidarea oportunităților de promovare și de dezvoltare a relațiilor comerciale pentru industria turismului din România.

În absența acestei derogări, termenul general prevăzut de Schema de ajutor de minimis ar fi permis depunerea documentației cu cel mult 30 de zile înaintea începerii fiecărei manifestări expoziționale, împrejurare care ar fi redus în mod semnificativ intervalul de timp disponibil pentru accesarea platformelor de matchmaking și pentru programarea întâlnirilor de afaceri.

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