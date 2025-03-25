Termocentrala de la Chișcani, închisă de 11 ani, primește un buget record pentru pază din partea CEO

Complexul Energetic Oltenia alocă o sumă considerabilă pentru o termocentrală pe care nu a folosit-o niciodată.

Directoratul Complexului Energetic Oltenia a aprobat alocarea sumelor necesare pentru asigurarea serviciilor de pază a bunurilor și a obiectivelor de la Sucursala Electrocentrale de la Chișcani, județul Brăila. Aici sunt două grupuri pe gaze naturale care nu au produs vreodată energie electrică. Bugetul alocat pentru asigurarea serviciilor de pază bunuri și obiective este de peste 800.000 de lei.

Contractul va fi încheiat pentru 12 luni. Licitația va avea loc săptămâna aceasta. Sucursala Electrocentrale Chișcani din Brăila, unitate care nu a produs energie electrică până în prezent continuă să primească subvenții din partea CEO, deși nu contribuie efectiv la rețeaua națională de energie. Deși dispune de grupuri pe gaze naturale, termocentrala nu a generat niciun kilowatt de energie din momentul preluării sale, în urmă cu peste 11 ani.

Preluarea a avut loc ca parte a unui acord prin care CEO a recuperat o creanță financiară, însă promisiunile referitoare la integrarea sucursalei în Sistemul Energetic Național nu au fost îndeplinite până în prezent. În ciuda lipsei de utilitate economică și tehnică, sucursala de la Chișcani continuă să fie inclusă în planurile financiare ale Complexului, fiind prevăzută și în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru 2025.

Cumpărată fără să fie utilizată

În anul 2022, Complexul Energetic Oltenia a evaluat posibilitatea vânzării sucursalei de la Brăila, însă demersul a fost abandonat din cauza unor probleme juridice. Sucursala a fost preluată de CEO în 2013, pentru a recupera creanțele de 30 de milioane de lei de la Electrocentrale Grup SA, sumă pentru care CEO a achitat și o sumă suplimentară.

De-a lungul anilor, grupurile pe gaze naturale de la Chișcani nu au adus beneficii companiei, iar costurile anuale cu salariile și alte cheltuieli au fost semnificative. Deși deține Termocentrala pe gaze de la Chișcani, CEO își propune construirea a două grupuri pe gaze naturale la Turceni și Ișalnița. Teoretic, ar putea opera grupuri pe gaze deja existente, fără a construi noi centrale.

Investițiile în aceste proiecte sunt incluse în Planul de restructurare și decarbonare. Grupul de gaze de la Turceni ar trebui să fie realizat de CEO în colaborare cu Tinmar Energy, iar cel de 850 MW de la Ișalnița ar urma să fie construit de o companie deținută de CEO și ALRO. Deși proiectele sunt încă în faza de planificare, investițiile au întârzieri de doi ani, iar termenul de finalizare, prevăzut inițial pentru 2026, ar putea fi extins până în 2028. Cu ajutorul Termocentralei pe gaze de la Brăila, CEO ar putea obține un mix energetic mai rapid.