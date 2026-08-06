Test Drive: OMODA 7 PHEV impresionează prin confort, tehnologie și un consum surprinzător

Am petrecut patru zile la volanul noului OMODA 7 Super Hybrid, un SUV de clasă medie echipat cu un motor turbo pe benzină de 1,5 litri și sistem plug-in hybrid, pe care l-am testat în condiții cât se poate de apropiate de utilizarea de zi cu zi. Traseele au inclus naveta zilnică prin București, dar și drumuri în afara orașului, spre Snagov, pe DN1 și Autostrada A3.

Primul contact cu mașina lasă impresia unui SUV dintr-o categorie superioară. Scaunele, îmbrăcate într-o piele de foarte bună calitate, sunt excelent profilate și oferă atât încălzire, cât și ventilație, ceea ce le face confortabile indiferent de anotimp.

Head-Up Display-ul este unul dintre cele mai clare pe care le-am întâlnit, iar reglajele pot fi făcute rapid direct din comenzile de pe volan. Un element inedit este ecranul central, care poate glisa către pasager printr-un simplu swipe, transformând-ul într-un adevărat centru multimedia.

Habitaclul este completat de un sistem audio Sony cu 12 difuzoare și de funcția Active Noise Cancellation. Împreună cu geamurile laminate, cu dublu strat, acestea creează un nivel de izolare fonică remarcabil. În multe momente am preferat să conduc fără muzică, doar pentru a observa cât de silențios este interiorul.

Tehnologie din belșug

OMODA 7 vine echipată cu o mulțime de sisteme de asistență. Automobilul monitorizează permanent atenția șoferului și traficul din jur, afișând în timp real vehiculele din apropiere pe instrumentarul digital. Sistemul de monitorizare a atenției poate fi dezactivat la fiecare pornire, pentru cei care îl consideră prea intruziv.

Printre detaliile care fac diferența se numără și încărcătorul wireless pentru telefon, răcit activ pentru a preveni supraîncălzirea dispozitivului. Camera panoramică include funcția Transparent Chassis View, care combină imaginile camerelor video pentru a crea impresia că poți vedea prin mașină, un ajutor util la parcări și pe drumurile înguste sau cu multe gropi.

Există însă și mici compromisuri. Unele funcții sunt ascunse prea adânc în meniurile sistemului multimedia. Reglarea oglinzilor laterale, de exemplu, necesită accesarea meniului principal și utilizarea controllerului de pe volan, o soluție mai puțin intuitivă decât comenzile clasice.

La volan se simte mai degrabă ca un automobil electric

Cea mai mare surpriză a venit imediat după plecarea de pe loc. Motorul termic intră în funcțiune aproape insesizabil, iar tranziția dintre propulsia electrică și cea pe benzină este atât de bine calibrată încât, în majoritatea situațiilor, este imposibil de observat.

Accelerația este instantanee, specifică automobilelor electrice, iar direcția este foarte ușoară și precisă, ideală pentru traficul urban. În schimb, șoferii care preferă un feedback mai pronunțat din partea trenului de rulare ar putea considera că direcția filtrează prea mult senzațiile.

Suspensia reușește un echilibru foarte bun între confort și sportivitate. Denivelările și limitatoarele de viteză sunt absorbite fără probleme, însă lipsa tracțiunii integrale se face simțită în virajele abordate într-un ritm mai alert, unde este nevoie de puțină prudență.

Cele trei moduri de rulare, Eco, Normal și Sport, schimbă vizibil caracterul mașinii. Dacă în modul Eco accentul cade pe eficiență, Sport transformă SUV-ul într-un automobil surprinzător de rapid. Accelerațiile sunt atât de line și progresive încât poți depăși cu ușurință limitele legale de viteză fără să realizezi imediat.

Consumul este adevărata surpriză

Pe parcursul celor patru zile de test nu am conectat nici măcar o dată automobilul la o stație de încărcare. Cu toate acestea, sistemul hibrid a reușit să mențină bateria încărcată folosind motorul termic pe post de generator, iar în multe situații mașina a rulat exclusiv în modul electric.

Rezultatul a fost un consum mediu de 4,9 litri de benzină la 100 de kilometri, în condițiile unui traseu mixt, care a inclus trafic urban, DN1 și Autostrada A3. Pe anumite segmente, consumul s-a situat între 5,3 și 5,5 litri/100 km, în timp ce consumul de energie electrică a fost de aproximativ 2,4 kWh/100 km.

Cum funcționează sistemul Super Hybrid

Sub capotă se află sistemul Super Hybrid System (SHS) dezvoltat de OMODA. Acesta combină un motor turbo pe benzină de 1,5 litri cu motoare electrice și o transmisie dedicată DHT cu o singură treaptă, dezvoltând împreună 204 cai putere și 365 Nm.

Sistemul poate funcționa asemenea unui hibrid convențional, poate propulsa mașina exclusiv electric sau poate utiliza motorul termic ca generator pentru încărcarea bateriei în timpul mersului, până la aproximativ 80% din capacitatea acesteia.

Autonomia electrică declarată este de 90 de kilometri, iar autonomia totală poate ajunge la aproximativ 950 de kilometri.

Cine este OMODA?

OMODA este unul dintre cele mai noi branduri ale grupului chinez Chery Automobile, unul dintre cei mai mari exportatori de automobile din China. Lansată în 2022, marca este prezentă deja în peste 40 de țări, printr-o rețea de peste 1.200 de showroom-uri.

Designul modelului OMODA 7 poartă semnătura lui Steve Eum, fost designer la General Motors, Ford, Kia și Hyundai, și urmează filosofia „Art in Motion”, care tratează automobilul ca pe un obiect de design aflat într-o permanentă mișcare.

Verdict

OMODA 7 demonstrează că producătorii chinezi nu mai concurează producătorii auto tradiționali doar prin preț. SUV-ul oferă un nivel de confort apropiat de cel al unor modele premium, un habitaclu extrem de bine izolat fonic și un pachet tehnologic impresionant.

După patru zile petrecute la volan, cel mai mare compliment pe care îl pot face acestui automobil este că am uitat complet de stațiile de încărcare. Pur și simplu am condus, iar mașina s-a ocupat singură de rest. Acesta este, probabil, cel mai mare atu al sistemului Super Hybrid dezvoltat de OMODA.

De une cumperi OMODA în România?

Pe plan local, mărcile OMODA ȘI JAECOO sunt reprezentate independente de Chery, fiind importate de Genius România, Parte a Genius Automotive Europe, companie maghiară care coordonează importul și distribuție brandurilor în mai multe țări din regiune.

OMODA 7 se vinde în două versiuni, EXCLUSIVE cu un preț de lansare de 37.990 euro (TVA inclus) și EXCLUSIVE Plus cu un preț de lansare de 39.490 euro (TVA inclus). Garanția este de 8 ani sau 1.000.000 de kilometri, iar serviciul OMODA Assistance este oferit gratuit pentru 36 de luni.