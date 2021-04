Toate componentele detaliate ale PNRR transmise Comisiei Europene, în prim draft

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a terminat de trimis Comisiei Europene, în acest week-end, toate componentele extinse din Planul Național de Redresare și Reziliență. Fiecare componentă extinsă a fost trimisă în primul draft, iar unele se află la a doua sau a treia iterație, care includ feedback-ul Comisiei la versiunile trimise anterior, potrivit unui comunicat MFE.

Toate țările care au prezentat public planuri până în acest moment, au prezentat direcțiile generale sau rezumate ale componentelor. Rezumatele de componente din PNRR adoptat de Guvern sunt baza de lucru pentru componentele extinse – documente tehnice, pe formatul Comisiei Europene, care cuprind, fiecare, zeci de pagini de documentație, detaliere a investițiilor, jaloane de progres, estimări ale impactului pe mediu, costuri detaliate și clasificarea investițiilor în funcție de gradul de contribuție la tranziția verde și tranziția digitală.

Componentele PNRR sunt dezvoltate de către ministerele de linie, cu asistența MIPE.

Lucrul informal cu Comisia la dezvoltarea componentelor a început și se desfășoară în următorul proces:

a) MIPE primește de la ministerul de linie componenta draft, utilizând șablonul Comisiei și face anumite comentarii preliminare care ar trebui integrate. b) După integrarea acestor aspecte, MIPE transmite componenta către serviciile Comisiei Europene împreună cu o prezentare PowerPoint a componentei în limba engleză cu cel puțin 48 de ore înainte de prezentare. c) Ministerul de linie este invitat de MIPE la o videoconferință cu serviciile Comisiei (acestea au loc în fiecare marți și joi) pentru prezentarea componentei și pentru a răspunde la primele întrebări ale Comisiei referitoare la substanță. d) După aproximativ 5 zile lucrătoare, Comisia transmite primul feedback în scris la componenta prezentată și sugerează României să încorporeze o parte din aceste comentarii în forma revizuită a componentei. e) Odată ce ministerul de linie transmite componenta revizuită, Comisia organizează o ședință tehnică la nivel de experți unde se discută la un nivel detaliat reformele și investițiile propuse. f) În a treia iterație, ținând cont și de negocierile dintre Comisie și MIPE pe aspectele importante ale fiecărei componente, se transmite forma finală a componentei cu anexele tehnice aferente.

În acest weekend, echipa MIPE a trimis primul draft și pentru ultimele 3 componente extinse, încheind astfel prima etapă de lucru. La componentele mai avansate (transporturi, educație) am trimis versiuni avansate, care includ deja îmbunătățiri lucrate cu ministerele de linie ca urmare a dialogului cu Comisia Europeană.

Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea: „Mulțumesc întregii echipe din MIPE și echipei extinse din ministerele de linie pentru implicare, e un volum imens de muncă, peste 1000 de pagini, cu multe argumente și detalii tehnice. În tot acest timp, în care am lucrat intern iar dialogul cu Comisia Europeană a fost unul extins, aș vrea să remarc doi oameni care au dus greul acestor prezentări și discuții permanente cu Bruxelles-ul: Liana Goran, directoarea mea de cabinet, și Septimiu Szabo, consilier al meu care s-a detașat de la Comisie la minister temporar pe parcursul acestui an, cât lucrăm la PNRR. Ei au organizat munca ministerelor de linie, au stat sute de ore în ședințe de lucru și vreau să le mulțumesc. Mulțumesc și oamenilor din echipa tehnică care au tras ca lucrurile să se întâmple. Am spus la dezbaterea parlamentară încă de acum 2 luni că după etapa de exprimare a dorințelor urmează un duș rece: acum trebuie să avem costuri clare, evaluări de mediu detaliate, ținte și jaloane amănunțite. Nu e un exercițiu ușor. Mai avem trei săptămâni de muncă intensă”.

Luni 12 aprilie, ministrul Cristian Ghinea a avut întâlniri la Bruxelles cu comisarii Margrethe Vestager, Adina Vălean și Elisa Ferreira.