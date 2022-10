TOP 3 sfaturi si trucuri care sa te ajute sa iti pregatesti gradina pentru temperaturile scazute

Mai sunt cateva saptamani pana cand iarna va incepe. Odata ce temperaturile incep sa scada este important sa acorzi o atentie sporita gradinii tale. Chiar daca zilele devin scurte si noptile reci, asta nu inseamna ca trebuie sa pui deoparte uneltele de gradinarit. Plantele si-au incheiat productia si incep sa aiba o evolutie mai lenta, pentru a face fata inghetului si frigului. Cum iti poti ajuta gradina sa treaca cu bine peste iarna? Citeste in continuare acest articol si descopera sfaturi si trucuri la indemana oricarui pasionat de gradinarit.

Iata sugestiile pentru ingrijirea gradinii pe care sa le iei in considerare la inceput de iarna

Curata gradina de plante bolnave si putrezite

Se stie ca plantele uscate reprezinta un ingrasamant natural pentru sol, insa o mare parte din ele pot reprezenta o sursa pentru boli, ciuperci sau daunatori. Iarna este un prilej bun sa elimini plantele bolnave, care au avut o astfel de evolutie pe tot parcursul anului.

Indeparteaza buruienile care ti-au invadat gradina

Este inevitabil ca buruienile sa nu apara pe parcursul anului. Chiar si cel mai iscusit gospodar are parte de astfel de situatii, iar iarna este un moment bun pentru a indeparta buruienile. Le poti sapa si le poti arunca la gunoi sau le poti folosi pentru compost. Incearca sa indepartezi radacina cat mai bine, fiindca este singura modalitate prin care poti preveni aparitia acesteia. Astfel, iti vei proteja recolta din anul viitor.

Planteaza bulbii si pregateste gazonul

Ca la inceputul primaverii sa ai o gradina infloritoare, este necesar sa plantezi bulbii sau sa rearanjezi rasadurile pe care le ai in gradina. Este un moment oportun in care poti face o evaluare a gradinii tale si poti verifica starea de santate a plantelor tale. Odata ce ai curatat si ai delimitat granitele dintre gazon si plante, imprastie un strat generos de compost. Plantele tale iti vor multumi! Cu o grebla, aduna resturile de pe gazonul existent pentru a indeparta muschiul si frunzele.

Oricine locuieste la casa si iubeste sa isi amenajeze gradina, stie ca din momentul in care temperaturile incep sa scada este timpul ca gradina sa primeasca atentie si sa fie protejata. In aceasta perioada a anului ai prilejul de a verifica fertilitatea solului, nivelul de umiditate si poti modifica amplasarea plantelor. Chiar daca pare mult de munca, cu uneltele necesare totul va fi mult mai usor! Alege produse de calitate care sa iti fie partenere de nadejde in ingrijirea gradinii tale!