TOP 5 motive pentru care sa alegi cea mai noua parcare de langa Otopeni

Alegerea unui loc de parcare in apropierea aeroportului este o decizie importanta, pe care trebuie sa o faci avand in vedere mai multe aspecte. O parcare Otopeni acoperita, asa cum este cea mai noua parcare de langa aeroport, este din mai multe motive un loc bun in care sa iti lasi masina. Continua sa citesti si descopera de ce ar trebui sa parchezi aici!

Protectie impotriva intemperiilor si a temperaturilor extreme

Poate cel mai important avantaj pe care il ai cand iti lasi masina in aceasta parcare Otopeni acoperita este protectia impotriva conditiilor meteorologice dure, ce pot provoca daune masinii, precum decolorarea si craparea vopselii, lovituri, zgarieturi etc.

Fie ca vorbim de temperaturi extreme, grindina sau de furtuni cu vant puternic, masina ta este protejata cand este parcata intr-un spatiu acoperit.

Siguranta si securitate 24/7

Un alt avantaj al celei mai noi parcari de langa Aeroportul Otopeni, ce este acoperita, este siguranta pe care o ofera. Acest loc este foarte bine iluminat si este supravegheat atat de agenti de securitate, cat si prin intermediul unui sistem de camere de supraveghere ce acopera intrega suprafata a parcarii.

Lasandu-ti masina intr-un loc in care securitatea este prioritara, poti calatori fara griji, deoarece stii ca va fi in siguranta .

Acces usor si rapid la aeroport

Un alt avantaj al acestei parcari este distanta pana la intrare in aeroport. Fiind la doar 5 minute de mers pe jos de terminalele aeroportului, daca iti parchezi masina aici, salvezi foarte multe timp si ai nevoie de servicii de shuttle doar daca ai bagaje multe.

Alte parcari private sunt la distante considerabile si trebuie sa folosesti transportul in comun sau servicii de taxi pentru a putea ajunge la destinatie. Salvezi timp si bani atunci cand iti lasi masina la o aruncatura de bat de aeroport.

Preturi competitive

Contrar asteptarilor, acesta parcare de langa Otopeni are un pret mai bun chiar si decat ca parcarea aeroportului, in plus, ofera mult mai multe facilitati. Continua sa citesti afla care sunt!

Servicii aditionale

Pe langa serviciile amintite, aceasta parcare Otopeni acoperita ofera si servicii aditionale, ce reprezinta un avantaj important, mai ales in raportul calitate-pret:

Shuttle electric de ultima generatie de la parcare si pana la aeroport;

Posibilitatea de a rezerva si plati online locul de parcare;

Parcare auto Otopeni pe termen lung si scurt;

Spatii de parcare pentru persoanele cu dizabilitati;

Compresor pentru umflarea rotilor;

Panou cu programul de veniri si plecari al avioanelor;

Sistem inteligent de management al parcarii;

Statii de incarcare rapida pentru autovehiculele electrice;

Sistem inteligent de gasire a locului de parcare.

Asadar, dupa cum poti vedea, exista o multime de motive pentru care ar trebui sa iti lasi masina la cea mai noua parcare langa Aeroportul Otopeni. Olimpia Parking este un spatiu modern, in care s-a incercat si se incearca oferirea unui pachet de servicii complet, astfel incat sa satifaca nevoile tuturor persoanelor care aleg sa vina cu masina personala la aeroport.

Alege sa iti lasi masina parcata intr-un spatiu modern, ferita de intemperii si alte pericole! Calatoresti fara griji atunci cand iti lasi masina in siguranta la Olimpia Airport Parking!