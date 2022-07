Top salarii din IT în 2022 în Europa, ajustate la indicele local de nivel de trai

Studiu Codecool

Harta salariilor din Europa este dominată de sectorul IT și în 2022, care continuă să fie un important motor de dezvoltare, oferind cele mai bine plătite posturi din piața muncii. Dacă țările vestice dețin încă avansul când vine vorba de suma încasată de programatori, costul de trai din fiecare țară influențează direct valoarea salariului și schimbă topul țărilor.

Analizând salariile oferite pe piața muncii și costurile vieții de zi cu zi, Codecool a realizat un studiu care prezintă topul salariilor din IT în 2022 în Europa, ajustate la indicele de nivel de trai. Studiul arată că veniturile programatorilor din România sunt cu 25% mai mari, comparativ cu țările Europei de Est.

Studiul Codecool și-a propus să identifice salariile anuale ale programatorilor de nivel junior, middle și senior din 29 de țări din Europa și să le raporteze la indicele de nivel de trai pentru anul 2022 din fiecare țară, urmărind dinamica clasamentului.

Pornind de la salariul net anual, a fost calculată valoarea salariul ajustat, aplicând indicatorul cost of living, specific fiecărei țări. Acest indice permite obținerea unei imagini mai clare asupra salariilor, luând în calcul costurile vieții de zi cu zi, prețurile alimentelor, utilităților și serviciilor din fiecare țară analizată.

În context european, salariile din România rămân și în acest an sub nivelul celor din țările dezvoltate, dar costurile reduse de trai din țara noastră dau salariilor o putere mai mare de cumpărare.

Află care sunt salariile din domeniul IT în 2022 și cât câștigă, raportat la nivelul de trai, un programator în România și în alte țări din Europa.

România ocupă locul 16 în topul salariilor ajustate pentru programatorii junior

În România, un programator junior, fără experiență, câștigă un salariu net anual estimat la 11.300 euro, plasând țara noastră pe locul 25 în topul salariilor. Ne menținem, și în 2022, în fața unor țări precum Polonia, Ungaria, Bulgaria, Lituania, în ceea ce privește salariile programatorilor junior dar și cei cu experiență profesională.

Poziție/Țară Salariu junior Salariu middle Salariu senior 19. Grecia € 15.200 € 29.300 € 47.800 20. Slovacia € 13.600 € 26.300 € 42.800 21. Cipru € 13.500 € 26.100 € 42.500 22. Croatia € 12.300 € 23.700 € 38.800 23. Slovenia € 12.300 € 23.800 € 38.700 24. Letonia € 11.500 € 22.300 € 36.400 25. Romania € 11.300 € 21.800 € 35.500 26. Bulgaria € 10.400 € 20.000 € 33.000 27. Polonia € 10.000 € 19.400 € 31.700 28. Ungaria € 7.900 € 15.400 € 25.100 29. Lituania € 5.930 € 11.400 € 18.600

În ceea ce privește salariile ajustate la nivelul de trai din țările analizate, România urcă câteva poziții, ajungând să ocupe locul 16, surclasând veniturile din țări ca Irlanda, Cehia, Grecia.

Poziție/Țară Salariu ajustat junior Salariu ajustat middle Salariu ajustat senior 15. Austria € 33.361 € 64.189 € 104.729 16. România € 32.065 € 61.861 € 100.737 17. Estonia € 31.855 € 61.475 € 100.223 18. Cehia € 31.716 € 61.359 € 100.331 19. Slovacia € 30.438 € 58.863 € 95.792 20.Bulgaria € 27.097 € 52.110 € 85.982 21. Grecia € 27.036 € 52.116 € 85.023 22. Irlanda € 26.298 € 50.756 € 82.840 23. Polonia € 25.673 € 49.807 € 81.386 24. Croatia € 25.132 € 48.426 € 79.280 25. Letonia € 23.735 € 46.026 € 75.128 26. Cipru € 22.869 € 44.214 € 71.997

Salarii ajustate din România, cu 25% mai mari decât în Polonia, dar la jumătate față de cele din Belgia

Diferențele dintre salariile din țările dezvoltate, din zona de vest, și cele din Europa Centrală și de Est sunt în continuare semnificative, dar puse în contextul nivelului de trai, țările cu un index mai mic ajung să ofere o putere mai mare de cumpărare. Pe scurt, poți să faci mai multe achiziții din salariul câștigat.

Raportate la țările dezvoltate din Europa, cum este Belgia, salariile ajustate ale programatorilor juniori din țara noastră sunt de două ori mai mici, dar România își menține totuși avansul față de țările din regiune.

Studiul arată că salariul unui programator începător din România este mai mare cu 25% decât cel al unui programator din Polonia sau Croația, și cu peste 15% mai mare decât salariile din Bulgaria și Grecia.

“Codecool este prezentă la nivel european, pe lângă România, activăm cu succes și în Ungaria, Polonia și Austria, unde oferim aceeași garanție de job absolvenților școlii. Diferențele de salarii dintre țările din Europa nu au descurajat extinderea pe aceste piețe, care sunt în continuă dezvoltare și au nevoie de forță de muncă bine pregătită.”, declară Claudia Tamași, Country Manager Codecool România.

Elveția și Marea Britanie, cele mai mari salarii IT din Europa

Cele mai mari salarii din industria IT din Europa se înregistrează în Elveția, Marea Britanie și Belgia. În cazul Elveției, salariul unui programator junior poate începe de la 62.000 euro pe an, un programator cu experiență medie câștigă 119.000 euro anual, iar un senior cu peste 5 ani experiență poate avea un salariu de 195.000 euro pe an.

Poziție/Țară Salariu junior Salariu middle Salariu senior 1. Elveția € 62.000 € 119.000 € 195.000 2. Marea Britanie € 43.400 € 83.800 € 136.300 3. Belgia € 41.000 € 74.100 € 117.000 4. Danemarca € 34.000 € 65.800 € 107.000 5. Olanda € 31.400 € 58.000 € 94.800

Țara din fruntea clasamentului pierde însă câteva poziții atunci când privim salariile ajustate la nivelul de trai, indexul mare fâcând Elveția să coboare pe locul 3 în topul salariilor programatorilor de nivel junior, middle și senior.

Astfel, Marea Britanie urcă pe prima poziție, fiind urmată de Belgia în topul salariilor programatorilor, ajustate la nivelul de trai din 2022.

Poziție/Țară Salariu ajustat junior Salariu ajustat middle Salariu ajustat senior 1. Marea Britanie € 62.311 € 120.315 € 195.692 2. Belgia € 56.466 € 102.052 €161.113 3. Elveția € 50.263 € 96.473 € 158.086 4. Malta € 42.600 € 82.104 € 133.844 5. Olanda € 41.501 € 76.658 € 125.297

Sursele accesate în cadrul studiului Codecool sunt: date salariale – Salary Explorer, Glassdoor, PayScale; indice nivel de trai: Numbeo.

În România, fiecare 10 angajați din IT susțin alte 10,5 locuri de muncă în restul economiei

Industria IT de software și servicii a înregistrat, în ultimii ani, cea mai ridicată rată de creștere a numărului de angajați (11%), comparativ cu alte ramuri din România, situându-se în topul industriilor angajatoare. Cel mai recent raport Anis privind impactul industriei IT în economia României arată că peste 135.000 de persoane lucrează în acest domeniu.

Același raport scoate în evidență că fiecare 10 angajați din IT susțin alte 10,5 locuri de muncă din economia națională, prin impactul direct și indirect. Iar fiecare 10 euro de valoare adăugată brută creată direct de industria IT, aduce o contribuție de încă 5 euro în economia României.

Dar în același timp, se pierd sume importante, dacă ne gândim la deficitul anul estimat la peste 15.000 de specialiști. Pentru cei interesați de o carieră în IT, deficitul se traduce în oportunități, companiile au nevoie acută de programatori, iar cei care fac pasul către acest domeniu au toate șansele să profite de trendul ascendent.

„Domeniul IT te primește cu brațele deschise fie că ai 18 ani și îți începi acum cariera, sau ai 40+ și ai decis că vrei să faci o schimbare. Cursurile noastre se remarcă prin garanția unui job de programator junior, cu un salariu anual brut de 16.700 – 20.900 euro, o valoare care depășește nivelul mediu și demonstrează că tehnologiile învățate, experiența practică dobândită în școală, soft skill-urile și trainingul pe zona de HR fac diferenta atunci când codecoolerii își negociază salariul cu companiile partenere.”, a continuat Claudia Tamași de la Codecool Romania.

Industria IT s-a afirmat deja ca un important motor de creștere la nivel național, recunoscut pe piața muncii pentru salariile atractive și numărul mare de posturi pe care candidații le pot accesa. Nu este o supriză că rămâne, și în 2022, unul dintre cele mai atractive domenii, cu perspective excelente pentru companii și angajați, în egală măsură.

Școala de programare Codecool vine cu o propunere unică pe piața din România, oferind cursul de Full-Stack Developer cu job garantat și plata amânată pe durata studiilor. Este un curs care atrage, încă de la lansare, tineri care abia intră pe piața muncii dar și persoane care au activat în alte domenii profesionale și sunt acum interesate de reconversie profesională în IT.

Programa Codecool familiarizează studenții cu cele mai căutate limbaje de programare și tehnologii, cum sunt Java, Javascript, C#, SQL, Linux, React și altele, și completează formarea cu o serie de soft skills de care aceștia au nevoie pentru pentru a aborda eficient, corect și organizat munca de programator.