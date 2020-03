Traficul in retelele de comunicatii va creste cu pana la 50%

Analiza ANCOM a datelor transmise de operatori arata ca ne putem astepta la cresteri de trafic estimate de unii furnizori la peste 50% fata de situatiile normale, reprezentand deci o provocare si pentru furnizarea de comunicatii electronice.

Cresterea traficului vine in contextul implementarii tot mai intense a muncii la distanta, a mutarii cursurilor scolare si universitare in mediul online si a unei estimari a cresterii semnificative a componentei de entertainment online.

In aceste conditii, este de asteptat ca serviciile de comunicatii electronice cele mai utilizate in aceste cazuri – respectiv serviciile de voce mobila si serviciile de acces la internet fix si mobil – sa cunoasca o crestere semnificativa a traficului, iar traficul care in mod obisnuit se derula in interiorul unei retele private (institutie, agent economic) sa se deruleze peste reteaua publica.

Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a lua toate masurile de securitate adecvate pentru a administra riscurile la adresa securitatii retelelor si serviciilor de comunicatii electronice astfel incat sa asigure un nivel de securitate corespunzator riscului identificat si sa previna sau sa minimizeze impactul incidentelor de securitate asupra utilizatorilor si retelelor interconectate, conform unei reglementari ANCOM.

Pana in acest moment ANCOM nu a primit reclamatii cu privire la deteriorarea calitatii serviciului de internet. Utilizatorii au la indemana aplicatia Netograf prin intermediul careia pot masura oricand parametrii tehnici si de calitate ai serviciului de acces la internet. Aceasta platforma este un instrument oficial creat de ANCOM si utilizarea sa va oferi Autoritatii informatii in timp real despre cum functioneaza serviciile de internet. Mai mult, utilizarea este gratuita, masuratorile efectuate neconsumand din resursele incluse in abonamente.

Romania beneficiaza de retele foarte bune in conditiile in care 71% (3,7 milioane) din conexiunile de internet fix permit deja viteze foarte mari, de peste 100Mbps, conform ultimului raport de date statistice realizat de ANCOM. De asemenea, la jumatatea anului trecut, 84% din numarul total al conexiunilor la internet mobil in Romania erau conexiuni de mare viteza (3G – 29% si 4G – 55%).