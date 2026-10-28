Tragedie feroviară în Spania: Mai multe persoane au murit după coliziunea a două trenuri de mare viteză

Cel puțin zece persoane au murit, iar mai multe au fost rănite, după ce două trenuri de mare viteză s-au ciocnit miercuri dimineață, în apropiere de localitățile Los Yébenes și Urda, în provincia Toledo, la sud de Madrid. În urma accidentului, circulația pe linia feroviară de mare viteză dintre Madrid și Andaluzia a fost suspendată, potrivit informațiilor transmise de autorități și preluate de agențiile internaționale de presă.

Două trenuri de mare viteză, implicate în accident

Potrivit relatărilor citate de AFP și Reuters, în coliziune au fost implicate un tren AVE, care plecase din Madrid cu destinația Sevilla, și un tren Iryo, care circula în direcția opusă.

Operatorul feroviar spaniol Adif a anunțat suspendarea circulației pe ruta Madrid–Andaluzia în urma unei coliziuni din spate între două trenuri. Nu au fost oferite imediat detalii suplimentare despre cauzele producerii accidentului.

Primarul localității Urda a confirmat incidentul într-o intervenție la televiziunea spaniolă, precizând că există persoane rănite.

Vagoane ieșite de pe șine și intervenție de urgență

Conform publicației El País, care citează martori, la locul accidentului au ajuns echipaje medicale de urgență, iar mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri.

Aceeași publicație relatează că două vagoane au ieșit de pe șine și au căzut de pe un terasament.

Accidentul s-ar fi produs la scurt timp după ora locală 9:00, între localitățile Los Yébenes și Urda, în provincia Toledo, la aproximativ 150 de kilometri sud de Madrid.

Bilanțul victimelor este unul preliminar, iar informațiile despre circumstanțele coliziunii urmează să fie clarificate de autoritățile spaniole.

Mesajul premierului Sanchez

„Sunt șocat de gravul accident feroviar din Toledo”, a declarat miercuri premierul Pedro Sanchez.

„Mă aflu în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha”, a spus el.

Premierul a subliniat că serviciile de urgență acționează la fața locului pentru a veni în ajutorul celor afectați, în coordonare cu toate autoritățile implicate.

„Le transmit toată afecțiunea, solidaritatea și sprijinul meu tuturor victimelor și familiilor acestora”, a spus el.