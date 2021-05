Transelectrica: investiții de peste 270 de milioane de lei pentru consolidarea rețelei din zona Moldovei

În contextul tranziției energetice și al integrării în Sistemul Electroenergetic Național a energiei produse din surse regenerabile, CNTEE Transelectrica SA derulează investiții masive pentru consolidarea Rețelei Electrice Transport și adaptarea acesteia pentru atingerea obiectivelor europene. O axă importantă a acestei strategii investiționale este întărirea infrastructurii energetice din zona Moldovei, care contribuie la evacuarea energiei regenerabile din Dobrogea. În prezent, în această parte a țării, se află în proces de modernizare și retehnologizare stații importante precum: Stâlpu, Focșani Vest, Smârdan, Munteni, Bacău Sud și Roman Nord, investiții însumate de peste 270 de milioane de lei.

„Sistemul de transport al energiei electrice joacă un rol esențial în tranziția către o economie bazată pe energie curată, cu emisii scăzute de carbon. Planurile noastre de dezvoltare sunt aliniate și în curs de aliniere cu obiectivele de stat asumate de România la nivel european în acest sens. Transelectrica are în derulare un amplu program investițional pentru pregătirea rețelei în vederea integrării cât mai multor surse de energie curată, în condiții de siguranță și de continuitate în alimentare a consumatorilor.

Una dintre direcțiile principale de dezvoltare în acest sens este consolidarea rețelei electrice de transport din zona Moldovei, unde avem mai multe investiții în curs, o parte dintre ele urmând să fie încheiate până la sfârșitul anului. Monitorizăm în permanență și îndeaproape progresele din șantiere și avem o colaborare continuă cu toți contractorii care s-au angajat să realizeze aceste lucrări extrem de importante pentru viitorul sectorului energetic, motiv pentru care nu ne permitem întârzieri sau blocaje în executarea lucrărilor“, susține Cătălin Nițu, președintele Directoratului CNTEE Transelectrica SA, după o vizită de lucru în teren pentru verificarea stadiului lucrărilor derulate în stațiile Stâlpu, Focșani Vest, Smârdan și Munteni.

Staţia Smârdan

Modernizarea și retehnologizarea stațiilor din zona Moldovei este coordonată cu proiecte de construire a unor noi linii electrice aeriene de înaltă tensiune, precum LEA 400 kV Cernavodă – Stâlpu, proiect cu o cofinanțare europeană de peste 27 de milioane de euro, și LEA 400 kV Gutinaș – Smârdan, o investiție cu finanțare europeană prin POIM de peste 33 de milioane de euro care va securiza alimentarea zonei Moldovei prin creșterea capacității de transport a energiei dinspre Dobrogea.

Staţia Stâlpu

Obiectivul de investiții „Stația Electrică 400 kV Stâlpu“ face parte din clusterul „Linia Internă dintre Cernavodă și Stâlpu” și include construirea unei noi stații de 400 kV prin care se va asigura conectarea Liniei Electrice Aeriene (LEA) 400 kV Cernavodă-Stâlpu. Lucrările derulate în Stația Stâlpu au o valoare de peste 58 de milioane de lei, urmând a fi încheiate în cursul anului viitor.

Totodată, Stația 400/110/20 kV Smârdan va asigura racordarea noii Linii Electrice Aeriene de 400 kV dintre Gutinaș și Smârdan. Proiectul de retehnologizare are o valoare de peste 107 milioane de lei și urmează să fie finalizat în cursul anului 2024.

În același timp, modernizarea Stațiilor Bacău Sud și Roman Nord, o investiție de peste 38 de milioane de lei ce va fi finalizată în cursul acestui an, completează proiectul major al Axului 400 kV Moldova.

O altă lucrare importantă pentru creșterea siguranței în alimentare a consumatorilor din zona de sud a Moldovei, care are termen contractual de finalizare partea a doua a acestui an, este modernizarea Stației Focșani Vest, o investiție de peste 22 de milioane de lei. Tot în acest an, urmează să fie încheiate și lucrările de retehnologizare a Stației Munteni, o investiție de peste 45 de milioane de lei care va contribui la crearea condițiilor de acces la rețeaua de transport al energiei electrice atât a unor noi producători de energie regenerabilă, cât și a unor noi mari consumatori din zona Moldovei centrale.