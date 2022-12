Trenul Festivalului SoNoRo Orient Express are două opriri speciale la Art Safari – un omagiu adus pictorului John Constable

Intersecții între muzică și pictură

Chiar dacă ediția din acest an a Festivalului SoNoRo s-a încheiat, trenul SoNoRo Orient Express se pune din nou în mișcare, în plan metaforic, pleacă de la Londra și va avea opriri la două nocturne Art Safari din București. Astfel, publicul este invitat la Art Safari Night Tours vineri, 9 decembrie, și sâmbătă, 10 decembrie 2022, de la ora 22:00, momente în care artele se vor întâlni și muzica va învălui picturile de pe simeze, arată un comunicat de presă.

Cele două concerte SoNoRo onorează creația pictorului John Constable, printr-un repertoriu 100% englez, format din lucrările compozitorilor Frank Bridge, Edward Elgar și Ralph Vaughan Williams, susținut de violistul Răzvan Popovici și de pianista Cristiana Mihart. Și pentru că am menționat intersecția dintre arte, muzicianul Răzvan Popovici, un admirator fervent al picturii, va dezvălui în timpul concertelor cu ce tablouri din expoziție asociază piesele interpretate.

Biletele la cele două nocturne, care includ concertele SoNoRo, pot fi achiziționate la https://tickets.artsafari.ro/.

„Sunt de-a dreptul încântat de prima colaborare cu Art Safari și de intersecția dintre muzică și pictură! Este cu atât mai onorant pentru noi că inițiem această colaborare chiar la cea de-a X-a ediție Art Safari, un moment aniversar pentru un brand cultural care a făcut și face enorm pentru publicul artelor vizuale din România. Am vizitat deja toate expozițiile prezentate în această ediție și sunt bucuros să asociez lucrările pe care le vom interpreta cu picturile lui John Constable, un nume mare al peisagisticii mondiale. Vă așteptăm, așadar, să participați la cele două nocturne care vor vibra de frumusețe!” – a declarat Răzvan Popovici, directorul executiv al Festivalului SoNoRo.

John Constable la București

Expoziția „Seeking Truth: The Art of John Constable” (curatori: Dr. Emily Knight și Katharine Martin) este găzduită de Art Safari, în cadrul ediției curente, în parteneriat cu Victoria and Albert Museum din Londra. John Constable (1776-1837) a fost unul dintre cei mai renumiți pictori peisagiști din toate timpurile, acesta fiind și motivul pentru care cele două curatoare l-au selectat pentru a-l introduce publicului din România. Născut și crescut într-o zonă rustică din Suffolk, în sud-estul Angliei, Constable a iubit toată viața zona rurală de baștină, transformând-o în subiectul principal al creațiilor sale, chiar și după ce s-a mutat de aici.

Misiunea lui ca pictor a fost să redea adevărul și frumusețea lumii naturale. A realizat nenumărate schițe în plain-air pentru a înțelege mai bine natura și a o picta mai fidel și a combinat această ilustrare atentă cu un interes profund pentru opera peisagiștilor din trecut. Artistul a folosit culoarea într-o manieră liberă și extrem de expresivă, ceea ce a atras multe critici din partea contemporanilor săi. Totuși, a refuzat să se supună oricărui compromis și a făcut experimente până la moartea sa, în 1837. Un an mai târziu, în 1838, se naște marele peisagist român Nicolae Grigorescu, care preia și încorporează, împreună cu realiștii Barbizonului, lecțiile picturale ale lui Constable. Expoziția analizează conexiunea personală a lui Constable cu locul, căutarea inspirației și tehnicile sale inovatoare.

Printre operele prezente la București se numără și „The Leaping Horse”, care face parte dintr-o serie de lucrări atipice prin dimensiune, aproape 2 metri, pictate de John Constable în 1819. Din dorința de a fi remarcat ca pictor peisagist serios, artistul a ales să creeze lucrări de dimensiuni mai mari, ca urmare a criticilor aduse de colegii săi contemporani la adresa tehnicilor sale de pictură.

Art Safari mai propune și o călătorie în Coreea prin expoziția de afiș Poster Art de Byoungil Sun, realizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Coreea în România. În Pavilionul Românesc, publicul este invitat să îl descopere pe pictorul peisagist Ștefan Popescu în cadrul expoziției „Ștefan Popescu. Povestea călătoriilor”, curatoriată de Elena Olariu și realizată în parteneriat cu Muzeul Municipiului București. O artistă nonconformistă, născută în 1932, care pictează cu acul de cusut poate fi admirată în expoziția „Lilian Theil. O bătrână care zâmbește” (curatoare: Raluca Ilaria Demetrescu), iar arta zilelor noastre este bine reprezentată în expoziția „Mihai Mureșan. Lucruri mărunte” (Prof. univ. Ion Sbârciu).

Muzicienii care vor susține cele două concerte SoNoRo

RĂZVAN POPOVICI

Răzvan Popovici s-a născut la Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. A studiat la Salzburg, Paris şi Freiburg cu Peter Langgartner, Jean Sulem şi Wolfram Christ. A cântat ca solist în sala Filarmonicii din Köln, Festspielhaus Baden-Baden, Ateneul Român din București, Prinzregententheater din München şi Théâtre des Champs-Elysées din Paris alături de Orchestra de Cameră din Köln, Orchestra de Cameră din Kobe, Orchestra Națională Radio din București, Filarmonica „George Enescu”, Filarmonica Transilvania din Cluj, Chaarts Chamber Artist din Zürich sau Kamerata Kronstadt. A colaborat cu Juliane Banse, Shlomo Mintz, Konstantin Lifschitz, Natalia Gutman, Nobuko Imai, Elena Bashkirova, Radovan Vlatkovic, Daishin Kashimoto, Olli Mustonen, Gilles Apap, Frans Helmerson, Mihaela Martin, Ilya Gringolts, Vladimir Mendelssohn, Louis Lortie, Giovani Sollima şi Thomas Demenga.

Este invitat regulat la festivaluri din întreaga lume, cum ar fi: Lucerne Festival, Wiener Festwochen, Kuhmo Festival, Spoleto Festival, Mintz Festival Tucumán, Ferrarra Musica, Rolandseck Festival, Boswil Musiksommer, Festival Academy Budapest şi Kobe Music Festival. Printre sălile în care a cântat se numără Carnegie Hall din New York, Musashino Hall din Tokio, Concertgebouw Amsterdam, Konzerthaus şi Musikverein din Viena, South Bank și Wigmore Hall din Londra, YMCA din Ierusalim sau Bozar din Bruxelles. Concertează regulat în întreaga lume ca membru al Ansamblului Raro.

CRISTIANA MIHART

După ce a absolvit Colegiul Naţional de Arte „Dinu Lipatti”, Cristiana Mihart și-a continuat studiile la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti și la Conservatoire Royal de Musique din Bruxelles, iar în prezent este doctorand în cadrul programului de cercetare al Școlii doctorale a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, sub îndrumarea prof. univ. dr. Dana Borșan. Între anii 2012-2014, dorind să-şi extindă orizontul claviaturii, a studiat orga şi clavecinul. Cristiana a susținut concerte şi recitaluri pe scene importante din București precum Ateneului Român, Muzeul Naţional „George Enescu”, Muzeul Municipiului București – Palatul Suţu, Parlamentul României, Palatul Cotroceni – Salonul Cerchez sau Institutul Cultural Român.

Ca solistă sau interpretă de muzică de cameră, Cristiana a cântat pe numeroase scene din România și din străinătate precum Filarmonicile din Ploiești, Bacău, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Conservatorul Regal din Bruxelles, Mozarteum din Salzburg, Palazzo Rici din Montepulciano, Italia sau Konzerthaus, Berlin, și a fost invitată să participe la mai multe festivaluri precum Serile Lipatti, SoNoRo, Pablo Casals – Prades, Franța și South Bohemian Festival Concertino Praga.

Expoziția „Seeking Truth: The Art of John Constable” (curatori: Dr. Emily Knight și Katharine Martin) este realizată în parteneriat cu Victoria and Albert Museum din Londra și se poate vizita până în 11 decembrie 2022, la Palatul Dacia-România, Strada Lipscani, nr. 18-20. Biletele sunt disponibile pe site-ul https://www.artsafari.ro/.