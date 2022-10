Dincolo de ecran: dezbateri despre și cu industria de film la Les Films de Cannes à Bucarest .13

Les Films de Cannes à Bucarest nu înseamnă doar proiecții de film, ci și importante manifestări conexe ce implică eșalonul de vârf al industriei de film mondiale. Dialogul”cinema-ul de autor în vremea platformelor” este un eveniment dedicat deopotrivă profesioniștilor din industria cinematografică și publicului larg din România și are rolul de a stârni o discuție între cineaștii Stéphane Brizé și Cristian Mungiu, selecționerii și programatorii unor festivaluri internaționale de film precum Paolo Bertolin, Giovanni Marchini-Camia și producătorul executiv Alessandro del Vigna, despre starea cinema-ului de autor și efectele pe care evoluția platformelor de streaming le are asupra sa. Dialogul va fi purtat la Cinema Elvire Popesco, după proiecția filmului En guerre (regia Stéphane Brizé), din 29 octombrie, ora 16:00. Intrarea la eveniment este liberă, în limita locurilor disponibile, se arată într-un comunicat de presă.

Paolo Bertolin este selecţioner, critic și producător de film. Din 2008, face parte din echipa de selecţie a Festivalului de la Veneţia şi a colaborat în calitate de consultant artistic pentru Locarno Open Doors între 2016 și 2021. În 2019 și 2020, a fost cooptat în comitetul de selecție al secţiunii Quinzaine des Réalisateurs a Festivalului de la Cannes. A colaborat cu Institutul de Film de la Doha și cu festivaluri internaționale de film, precum cele de la Rotterdam, Beijing, Mumbai, Hanoi, Bratislava, Torino sau Nyon – Visions du Réel şi Udine Far East Film Festival. Este membru al Academiei Asia Pacific Screen Awards și al Academiei Europene de Film. În calitate de jurnalist și critic de film, a scris pentru publicații italiene și internaționale, printre care Il manifesto, Cineforum, Segnocinema, The Korea Times, Cahiers du Cinéma, Positif și Senses of Cinema. Are şi o carieră în producţia de film, coproducând titluri precum Big Father, Small Father and Other Stories, de Phan Dang Di (Vietnam, 2015), Chitrashala, de Amit Dutta (India, 2015) și A Lullaby to the Sorrowful Mystery, de Lav Diaz (Filipine, 2016).

Stéphane Brizé s-a născut în 1966. A regizat nouă lungmetraje, printre care Je ne suis pas là pour être aimé, Mademoiselle Chambon (Premiul César 2010 pentru Cel mai bun scenariu adaptat), Quelques heures de printemps și La loi du marché. Acesta din urmă a concurat în competiția oficială la Cannes, în 2015, fiind recompensat cu Premiul de interpretare pentru Vincent Lindon, care ulterior a primit şi trofeul César. A urmat Une vie, o adaptare a romanului omonim al lui Maupassant, care a concurat la Veneția în 2016 și a primit apoi Premiul Louis Delluc. Următorul său film, En guerre, a concurat în competiția Festivalului de Film de la Cannes în 2018. Mai multe dintre filme sale explorează dezvoltarea capitalismului financiar, arătând totodată consecințele asupra oamenilor obişnuiţi. Cel mai recent film al său, Un autre monde, a fost selectat anul trecut în competiţia festivalului de la Veneţia, devenind un hit de box office după lansarea în Franţa în luna februarie a acestui an.

Giovanni Marchini-Camia este membru al comitetului de selecție pentru lungmetraje al Festivalului de Film de la Locarno, co-fondator al editurii Fireflies Press și critic de film pentru publicații precum Sight & Sound și Film Comment.

Alessandro Del Vigna este un producător și scriitor italo-român. Este producător executiv al filmului Triangle of Sadness, de Ruben Östlund, care a primit Palme d’Or la Festivalul de Film de la Cannes din 2022. Este producător executiv al filmului Siberia, de Abel Ferrara, care a primit o nominalizare la Ursul de Aur după ce a avut premiera la cea de-a 70-a ediție a Festivalului de Film de la Berlin. Este cofondator al companiei de producție Fantasmagoria. Este un fost critic de film care a contribuit cu articole și interviuri cu William Friedkin, Joe Dante, Bret Easton Ellis și Emir Kusturica la La Septième Obsession și la Positive Magazine. În cadrul festivalului, Alessandro del Vigna va introduce ambele proiecții Triangle of Sadness din program.

După succesul de anul trecut al secțiunii WORKS IN PROGRESS, unde au fost prezentate proiecte ce au urmat o traiectorie festivalieră impresionantă (Alis, Anhell 69, Oameni de treabă, Vulturii din Țaga), cea de-a șaptea ediție aduce în atenția profesioniștilor din industria internațională a filmului un număr impresionant de proiecte: 17 filme de ficțiune și documentare, produse sau co-produse în România, toate aflate în faza de post-producție.

Producțiile vor avea șansa de a fi vizionate de selecționerii unor festivaluri prestigioase din lume: Hervé Aubron (Quinzaine des cinéastes, Cannes), Paolo Bertolin (Veneția), Lorenzo Esposito (Berlinale), Evgeny Gusyatinskiy (Rotterdam), Giovanni Marchini-Camia (Locarno). Proiectele vor fi eligibile pentru premiile oferite de Avanpost și Abator. Câștigătorii vor fi anunțați în cadrul Galei de închidere a Les Films de Cannes à Bucarest .13.

Publicul va putea, de asemenea, participa la un Q&A via Zoom (moderat de Călin Boto) cu un important cineast european. Lukas Dhont s-a născut în oraşul belgian Ghent, unde a obţinut o diplomă în Arte Audiovizuale de la şcoala de film din cadrul KASK & Conservatorium. Scurtmetrajele sale Corps Perdu şi L’Infini au primit numeroase premii. De-a lungul studiilor s-a concentrat pe ficţiune, dar a explorat şi posibilităţile documentarului. În 2016 Dhont a fost selectat în cadrul Rezidenţei Cinéfondation cu primul său scenariu de lungmetraj, Girl, care combină temele preferate ale cineastului, anume dansul, maturizarea şi identitatea. Girl a primit trofeul Caméra d’Or, acordat unui lungmetraj de debut, la premiera sa din 2018 în cadrul secţiunii Un Certain Regard a festivalului de la Cannes. Cu cel de-al doilea lungmetraj, Close, Lukas Dhont a fost selectat anul acesta în competiţia oficială a prestigiosului festival, fiind recompensat cu Grand Prix-ul ediţiei.

ARHIVA ACTIVĂ este un proiect inițiat în anul 2020 de UNATC I.L. Caragiale și derulat de Centrul de Pedagogie și Studiu al Imaginii Sorin Botoşeneanu. Proiectul își propune să aducă în atenția publicului filme româneşti de arhivă, după restaurare şi digitalizare. Iată o selecţie de şapte titluri produse între 1967 şi 1983 pe care le veți putea vedea în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest:

Piscicultura

r. Tudor Eliad, 1967, 10 min.

O comedie ce porneşte de la lipsa peştelui din magazinele perioadei şi o satirizează într-o succesiune de scheciuri în care apar actori faimoşi precum Toma Caragiu şi Mitică Popescu.

Cântec

r. Felicia Cernăianu, 1968, 11 min.

Un proaspăt film de absolvire în care actriţa Cornelia Gheorghiu se plimbă pe străzile

Bucureștiului, fiind acompaniată de un refren, de o umbră bizară sau de amintiri neplăcute din timpul Războiului.

4 întrebări

r. Șt. Traian Roman, 1967, 9 min.

Mai mulţi reporteri abordează trecători pe stradă şi le pun întrebări, primind răspunsuri mai mult sau mai puţin surprinzătoare.

To Be

r. Petros Minopetros, 1982, 5 min.

Câțiva tineri urmăresc la cinema acțiunea unui film în care protagonistul se întinde de-a curmezişul unei linii de cale ferată aşteptând să fie ucis de următorul tren. Printre actori, Florian Pittiş.

Antinterview

r. Tudor Potra, 1983, 17 min.

Portret al caricaturistului Mihai Stănescu, filmul este un documentar neconvențional, întrucât recurge la mici înscenări comice care pun în valoare personalitatea ludică a artistului plastic.

Floramin

r. Adrian Drăgușin, 1973, 3 min.

O tânără îmbrăcată în roșu pedalează prin pădure spre locul unde și-a dat întâlnire cu iubitul ei. Film publicitar comandat de Combinatul Apicol București pentru popularizarea demachiantului cu miere Floramin.

Familia

r. Dan-Adrian Marcoci, 1976, 28 min.

Un tată și cei patru copii ai săi se pregătesc de Anul Nou. Povestea se dezvoltă în jurul unor evenimente cotidiene, dar ceva se întâmplă şi tatăl va ajunge să se întrebe dacă nu cumva e prea autoritar.

În aceeași seară, de la ora 19:00, la Cinemateca Eforie, va avea loc proiecția filmului Bing Bang, primul lungmetraj sonor realizat exclusiv de o echipă din România, în continuarea programului de scurtmetraje Arhiva Activă.

Serile de festival se încheie negreșit la LOKAL, unde cinefilii sunt invitați să discute despre filmele văzute dar și să schimbe impresii cu invitații festivalului. Tot la LOKAL va fi organizat anul acesta un HALLOWEEN PARTY și o seară suedeză. SWEDISH NIGHT vă propune o noapte albă cu fioruri cinefile unde veți putea discuta despre filmele văzute în Focus Suedia, o nouă generație de cineaști ce pășește pe urmele lui Ingmar Bergman, voci distincte și originale ce forțează limitele limbajului cinematografic: Tarik Saleh (cu Boy from Heaven), Ali Abbasi (cu Holy Spider) și Ruben Östlund (cu Triangle of Sadness).



Les Films de Cannes à Bucarest continuă și anul acesta colaborarea cu Filminute, Festivalul Internațional de Film de un Minut care îi provoacă pe cineaștii, scenariștii, animatorii, artiștii, designeri și producătorii de conținut creativ să realizeze cele mai bune producții de fix 60 de secunde. Cele 22 de filme selectate vor fi proiectate în cadrul programului LFDC.13 între 21-30 octombrie.

Filmele sunt eligibile pentru Premiul Publicului. Pentru a vota, accesați https://filmedefestival.ro/les-films-de-cannes. Câștigătorii Premiului publicului vor fi anunțati pe 30 octombrie în cadrul Galei de închidere a Les Films de Cannes à Bucarest.

Filmele se pot vota și în competiția oficială a Festivalului Filminute, pe website-ul www.filminute.com, fără ca acest vot să se suprapună cu voturile din cadrul Les Films de Cannes à Bucarest. Câștigătorii Filminute vor fi anunțați pe 15 noiembrie.

Mai multe despre toate filmele din programul de anul acesta, lungi sau scurte, găsiți pe www.filmedefestival.ro. Biletele pot fi cumpărate online de pe www.eventbook.ro unde găsiți și toate detaliile despre promoții și reduceri, sau la casele de bilete ale cinematografelor și caseriile Eventbook.