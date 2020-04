Trupele de cover in vremea izolarii – interviu cu Bogdan Ionescu

Izolarea si restrictiile aspre dar necesare impuse de starea de urgenta au afectat, fara indoiala, numeroase domenii economice. Dintre cei mai afectati acum sunt si artistii, care depindeau in exclusivitate de prezenta publicului la evenimente. Cu toate acestea, distantarea sociala impusa nu inseamna renuntarea la socializare, ci reorganizarea ei.

Pentru a vedea cum anume reusesc artistii sa isi reorganizeze activitatea, dar si care sunt temerile si solutiile pe care le pot gasi viitorii miri pentru evenimentele programate anul acesta, am luat legatura cu Bogdan Ionescu, artist manager si booking agent – trupa LOV.

1. Sunt multi artisti si trupe independente, mai ales la inceput de drum, care se straduiesc sa ajunga la public. Care este experienta ta in domeniu si ce rol are, de fapt, un booking agent?

Am deschis agentia One Stop Entertainment la sfarsitul lui 2017, dupa ce am studiat doua specializari de music business la Berklee University Online. Mi-am transformat pasiunea pentru muzica intr-un business din doua motive:

Pentru ca inteleg cat de greu este sa fii artist si sa performezi in domeniul tau atunci cand esti fortat sa mai faci o mie de alte lucruri ca sa fii luat in seama. Intr-un oceam de oferte, este greu sa ramai picatura relevanta, asa ca mi-am pus la inaintare toata priceperea si cunostintele pentru a ajuta artistii. Am alaturi de mine o echipa intreaga de oameni priceputi – fiecare in domeniul sau – si ne ocupam impreuna de “munca din spate” pentru succesul de pe scena, lasandu-i astfel pe artisti sa faca exact ce stiu si le place cu adevarat: sa ramana atisti;

Pentru ca mi-am dorit dintotdeauna sa ajut oamenii sa aleaga ceea ce li se potriveste, cunoscandu-I si intelegandu-le preferintele. Ma bucur sa imi pot ajuta clientii sa-si gaseasca o trupa cover de profesionisti, sustinuta de o intreaga echipa care se ocupa de ei.

2. Esti managerul unei trupe cover foarte apreciata in Romania. Spune-ne cate ceva despre Trupa LOV si ce faceti voi ca artisti.

Trupa LOV a luat nastere la inceputul anului 2018 si este prima trupa din portofoliul agentiei.

Avand experienta atat ca muzician cat si ca booking agent, am stiut cum trebuie sa arate si cum sa sune o trupa de artisti entertaineri profesionisti. Am creat aceasta trupa de la zero, dupa aproape 8 luni de cautari deoarece era nevoie ca membrii trupei sa indeplineasca mai multe criterii.

In prezent, trupa are in componenta muzicieni profesionisti cu activitate concertistica relevanta si cu un nivel mare de showmanship. In mod normal, in aceasta perioada trupa ar fi trebuit sa fie in sala de repetitii pentru crearea de noi momente artistice, insa din pacate suntem cu totii nevoiti sa stam in casa. Din fericire, distanta aceasta fizica dintre noi nu mai este o bariera chiar de netrecut din moment ce avem acces la internet si putem face repetitii in acelasi timp, in mai multe locuri.

Ne este dor de oameni si de caldura lor sufleteasca, insa intelegem situatia si ne adaptam la ea. Pastram legatura cu cei dragi la telefon, pe whatsapp, pe skype, in retelele de socializare si incercam pe cat posibil sa fim prezenti si alaturi unii de ceilalti si in retelele de socializare:

Facebook

Youtube

3. In online circula numeroase trenduri, printre care si deja uzualul #TotulVaFiBine. Cum iti motivezi colegii si colaboratorii sa ramana optimisti in contextul actual?

E clar ca trecem cu totii printr-o perioada dificila, insa mi-e la fel de clar si ca trebuie sa lucram impreuna pentru a putea trece peste ea. In cadrul trupei, atmosfera este una foarte buna. Aveam de mai demult un grup unde comunicam constant; acum, cu atat mai mult radem, glumim, ne destindem, “dar nu parasim incinta”.

Cu Trupa LOV avem un plan de business pe 2 ani, iar acum nu facem decat sa ne adaptam temporar la situatie. Vorbim constant cu toti clientii si cu toti furnizorii si gasim solutii pentru a depasi impreuna situatia de acum.

4. Odata cu anularea evenimentelor publice, foarte multe industrii au fost afectate. Cum se vede acest lucru din perspectiva unui artist?

Intr-adevar, si industria de entertainment este extrem de afectata. Noi ne bazam pe public, ne adresam publicului, iar acest lucru nu mai este momentan posibil (cel putin nu in modul in care stiam cu totii sa facem asta pana de curand).

Majoritatea artistilor sunt foarte afectati, multi dintre ei lucrand cu contracte de drepturi de autor. Procentul celor care au un SRL sau un PFA este destul de mic. Multi se intreaba in aceasta perioada daca pot primi si ei indemnizatii de la stat. Asteptam, evident, sa isi revina situatia pentru a putea sa ne reluam si noi activitatea.

Intre timp, ne ocupam de latura online, marim repertoriul si facem toata munca de gestiune a cererilor.

5. Sa vorbim despre evenimentele private si in special despre contractele semnate pana acum. Care sunt cele mai comune temeri ale oamenilor cu care nu ati mai apucat sa va vedeti la evenimente si cum a decurs interactiunea voastra cu acestia?

Noi am inceput sa luam la rand si sa vorbim cu toti clientii care urmau sa aiba evenimentele in martie, aprilie, mai si iunie.

Am venit in ajutorul lor cu un extradiscount pentru zilele de vineri si duminica in 2021. Totodata, am decis sa oferim cel mai mare discount de pana acum pentru toti cei care contracteaza trupa in aceasta perioada si anume 25%. Orice business care isi face investitiile si isi plateste cheltuielile din avansurile contractelor semnate este in imposibilitatea fizica de a returna avansurile, asa ca sfatuim clientii sa reprogrameze si nu sa anuleze.

6. Ce consideri ca ar trebui sa ia in calcul persoanele care au evenimente programate in lunile imediat urmatoare inainte sa le amane sau sa le anuleze?

Oamenii se tem de foarte multe lucruri legate de nuntile din 2020 – si pe buna dreptate.

Pe de o parte, se gandesc la sanatatea invitatilor (caci nimeni nu stie exact cum evolueaza lucrurile, iar aceasta perioada ne-a pus pe toti pe ganduri despre cat suntem, de fapt, de fragili si cat de important e sa avem grija unii de altii). Pe de alta parte, intervine problema numarului de invitati – cati vin, cati nu mai pot veni, cati nu mai vor sa vina; foarte multe cupluri se tem ca invitatii nu-si vor mai permite sa vina la eveniment. Toate acestea sunt lucruri importante de luat in calcul.

Tratam fiecare aspect in parte si impreuna cu ei gasim solutii de reprogramare. Le oferim cat de multe optiuni in functie de situatie, in asa fel incat sa gasim o data in care sa fim disponibili si noi si locatia evenimentului dar si ceilalti furnizori.

7. In mod inevitabil, se va produce o aglomerare de cereri pentru perioada din toamna. Ce ii sfatuiesti pe viitorii miri sa faca pentru a se asigura ca vor avea o nunta fara peripetii?

Noi am discutat cu mai multi colegi de breasla si cu mai multi parteneri si furnizori. Intelegem ca situatia nu are niciun vinovat dintre noi si incercam sa gasim impreuna solutii astfel incat nimeni dintre clienti sa nu aiba de suferit. In acest moment, datorita faptului ca majoritatea sambetelor din 2020 si 2021 sunt deja ocupate, punem la dispozitie clientilor toate datele de vineri si duminica disponibile. Vrem sa ii ajutam si oferindu-le un discount suplimentar pentru acele zile.

8. Data fiind cererea de oferte extrem de condensata pentru a doua jumatate a anului, estimezi o crestere generala a preturilor pe serviciile de entertainment nunta sau – din contra – crezi ca acest lucru nu se va intampla? La ce sa se astepte oamenii?

Nu cred ca ar fi ok sa profitam de aceasta situatie. In acest moment trupele vor avea cereri atat din partea celor care fac nunti anul viitor cat si din partea celor care isi muta data si trebuie sa renunte la contractul actual deoarece nu au gasit o data in care sa fie si trupa lor disponibila. Nu pot vorbi pentru toti colegii de breasla, insa cu siguranta ca Trupa LOV nu va creste preturile – din contra, venim in ajutorul viitorilor clienti cu 25% discount la toate contractile semnate acum. Noi ii ajutam cu discountul, ei ne ajuta cand semneaza deoarece trupele vor fi dependente de avans in perioada urmatoare.

9. De voie, de nevoie, lucrurile in jurul nostru se schimba, iar noi trebuie sa ne adaptam. Cum s-a schimbat pentru voi comunicarea cu cei care va inainteaza cereri de oferte?

Importanta in comunicarea noastra cu clientii actuali este componenta de client service – incercam sa gasim cele mai bune solutii si date pentru ca ei sa isi poata tine evenimentul cu furnizorii contractati pana acum pe care ii cunoastem si ne putem organiza impreuna ca echipa.

In ceea ce priveste comunicarea cu viitorii clienti, in acest moment oferim discountul de care aminteam anterior pentru contractele incheiate in aprilie si mai pentru evenimente in zilele de vineri si duminica.

In ambele cazuri, ne pastram profesionalismul si ajutam clientii oferindu-le cel mai bun pachet de servicii pentru a acoperi toata partea de entertainment la eveniment.

10. Care sunt, pe scurt, recomandarile tale pentru cei ce cauta o trupa cover pentru nunta in Romania pentru 2020-2021?

Situatia de acum nu trebuie sa le afecteze planurile de viitor.

Stim cat de greu este sa organizezi un eveniment atat de important si cati furnizori sunt implicati. Partea buna este ca oamenii pot profita de aceasta perioada in care toata lumea sta in casa pentru a-si face detaliat toate planurile. Au mai mult timp pentru research, iar acesta este un lucru extraordinar.

Cand cineva cauta o trupa de cover mi se pare important sa aiba cateva criterii foarte importante in minte:

Showmanship si Adaptabilitate

Un show live este despre cum reuseste trupa sau artistul de pe scena sa comunice cu publicul, cum transmite emotia, cum isi simte publicul si reuseste sa se adapteze la preferintele acestuia ca sa reuseasca o performanta memorabilia. Puteti vedea asta cu usurinta daca va uitati la mai multe clipuri cu cei pe care vreti sa ii abordati ca s ava asigure entertainmentul la eveniment;

Experienta si Stabilitate

Sunt foate multi artisti talentati, insa, mai ales cand vine vorba de trupe, conteaza enorm de mult ce si cata experienta au membrii trupei la a canta impreuna. Vedeti asta la descrierile trupelor – cine sunt membrii, ce experienta au si de cand canta impreuna;

Branding & Social Proof

Pe scurt, cat de mult se iau artistii in serios cand vine vorba de modul lor de prezentare: site, retele de socializare, review-uri, live-uri si tot ce puteti gasi despre ei. Asta spune multe despre profesionalismul fiecaruia si face diferenta intre profesionistii care investesc si isi dedica toata energia in vocatia lor si amatorii care nu vor sti niciodata sa isi cucereasca publicul;

Si ultimul dar nu cel din urma, sarmul personal

Suntem oameni si lucram cu oamenii, asa ca este important sa fim pe aceeasi lungime de unda, sa ne placem reciproc si sa ne usuram colaborarea impartasind gusturi si idei commune. O trupa cover cu sarm va sti intotdeauna sa isi cucereasca si clientul si publicul la unison.