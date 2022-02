Ucraina a acceptat să participe la negocieri cu Rusia

Un oficial din Belarus a confirmat că, duminică, delegația ucraineană a plecat spre Gomel, un oraș situat în Belarus, la 40 km de la granița cu Ucraina. Ceea ce a reținut atenția experților, a jurnaliștilor a fost o măsură stupefiantă luată de Vladimir Putin, ordonând trecerea forțelor de descurajare ale Rusiei, ce includ și forțe nucleare, în regim de serviciu special. Și de data aceasta, a remarcat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, Vladimir Putin ”fabrică amenințări ce nu există”…”Este o schemă repetată pe care am observat-o la Putin în timpul conflictului, cea prin care fabrică amenințări care nu există de fapt, cu scopul de a justifica continuarea unei agresiuni”. Iar Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a atribuit lui Putin, într-o declarație pentru CNN, ”o retorică periculoasă, o conduită iresponsabilă”. Unii consideră că președinția Ucrainei a precizat că a acceptat negocierile cu Rusia într-o formulă ce ar fi fost mediată de președintele Lukașenko. A acceptat negocieri ”fără condiții prealabile”, venind de această dată la masa tratativelor de pe poziţia câștigată in luptele eroice din ultimele patru zile ale armatei și voluntarilor ucraineni. Duminică, Kievul rezista în continuare atacurilor trupelor ruse și existau informații despre o încetinire a ofensivei ruse. AcumVladimir Putin negociază cu liderii ucrainieni – care i-au cam încurcat planurile în privința Ucrainei – cu armele nucleare pe masă. Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, luptele au continuat duminică, in principal la periferia orașului. În capitală, a precizat el, ”nu mai erau duminică trupe ruse, iar militarii ucraineni, forțele de ordine și apărarea teritorială continuă să reprime și să neutralizeze sabotorii ruși infiltrați”.