Extern

UE pregăteşte o amendă de sute de milioane de euro pentru Google, în cadrul unei investigaţii antitrust

Magda Dragu
Autor
Magda Dragu
UE pregăteşte o amendă de sute de milioane de euro pentru Google

Uniunea Europeană intenţionează să aplice companiei Google o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro în cadrul unei investigaţii antitrust, potrivit publicaţiei germane Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene.

Potrivit informaţiilor publicate, preluate de Reuters, decizia este aproape finalizată şi ar urma să fie anunţată oficial înainte de vacanţa de vară a instituţiilor europene.

Handelsblatt afirmă că aceasta ar putea deveni cea mai mare amendă impusă până acum pentru încălcarea noii legislaţii europene privind pieţele digitale, Digital Markets Act (DMA), conform news.ro.

Ancheta vizează suspiciunile că Google îşi favorizează propriile servicii în rezultatele motorului său de căutare

Ancheta, lansată oficial în martie 2025, vizează suspiciunile că Google îşi favorizează propriile servicii în rezultatele motorului său de căutare şi urmăreşte verificarea conformităţii companiei cu regulile europene privind concurenţa digitală.

Comisia Europeană şi Google nu au comentat imediat informaţiile.

La începutul lunii mai, Comisia Europeană anunţase că a acordat Google mai mult timp pentru a răspunde preocupărilor autorităţilor, după ce o propunere anterioară a companiei a fost considerată insuficientă.

Distribuie articolul
Articolul anterior cauti-o-schimbare-de-look Cauți o schimbare de look? Cinci pași simpli pe care să îi iei în considerare
Articolul următor Ministerul Dezvoltării a finalizat, până în prezent, 70 de creșe în toată țara
Un comentariu

  • Anul 2004 al începutului înfăptuirii Creaționismului Casei Raiului…….înființarea rețelei sociale FACEBOOK și GOOGLE MAIL.
    Anul 1978 al nașterii S.P.I.T………anul 1980 după nașterea mea…..inființarea CNN
    Anul 2005 după începutul Creaționismului…….înființarea YOUTUBE

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

A doua instalație STATCOM din Rețeaua Electrică de Transport, finanțată prin Fondul pentru Modernizare, a fost energizată în Stația Bradu
Energie
Preluarea Silicon Laboratories Inc. de către Texas Instruments Incorporated, în evaluare
Companii
Autoritățile bulgare închid temporar Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse
Actualitate