UE pregăteşte o amendă de sute de milioane de euro pentru Google, în cadrul unei investigaţii antitrust

Uniunea Europeană intenţionează să aplice companiei Google o amendă de ordinul sutelor de milioane de euro în cadrul unei investigaţii antitrust, potrivit publicaţiei germane Handelsblatt, care citează surse din cadrul Comisiei Europene.

Potrivit informaţiilor publicate, preluate de Reuters, decizia este aproape finalizată şi ar urma să fie anunţată oficial înainte de vacanţa de vară a instituţiilor europene.

Handelsblatt afirmă că aceasta ar putea deveni cea mai mare amendă impusă până acum pentru încălcarea noii legislaţii europene privind pieţele digitale, Digital Markets Act (DMA), conform news.ro.

Ancheta, lansată oficial în martie 2025, vizează suspiciunile că Google îşi favorizează propriile servicii în rezultatele motorului său de căutare şi urmăreşte verificarea conformităţii companiei cu regulile europene privind concurenţa digitală.

Comisia Europeană şi Google nu au comentat imediat informaţiile.

La începutul lunii mai, Comisia Europeană anunţase că a acordat Google mai mult timp pentru a răspunde preocupărilor autorităţilor, după ce o propunere anterioară a companiei a fost considerată insuficientă.