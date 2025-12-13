UGIR – invitat la ședința Comisiei de dialog social din cadrul Instituției Prefectului, Județul Maramureș

Conf. univ. dr. Cucoșel Constantin

Președinte Filiala Județeană Maramureș a UGIR

Vicepreședinte UGIR

În data de 12 decembrie a avut loc ședința de lucru a Comisiei de Dialog Social din cadrul Instituției Prefectului Județul Maramureș, la care a participat, în calitate de invitat, Președintele Filialei Județene Maramureș a UGIR, care este și Vicepreședinte al UGIR, conf. univ. dr. Cucoșel Constantin.

Dialogul deschis la Instituția Prefectului – Județul Maramureș, cu ocazia ședinței Comisiei de Dialog Social a județului, a reunit la aceeași masă autorități, partenerii sociali – sindicate și patronate și reprezentanți ai instituțiilor publice.

La ședință a participat și domnul Subsecretar de Stat din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Francisc Oscar Gal, ceea ce a conferit întâlnirii o importanță aparte, acesta ascultând solicitările și nemulțumirile formulate de către cei prezenți.

Ședința a fost prezidată de prefectul Florian Valeriu Sălăjeanu, care a moderat discuțiile cu claritate și deschidere, alături de doamna subprefect Enikő Krizsanovszki, implicată activ în schimbul de opinii dintre participanți.

În cadrul ședinței au fost abordate aspecte de importanță majoră, între care cele privind Legea salarizării unitare și unele propuneri de modificare a Legii nr. 367/2022 privind dialogul social. De asemenea, partenerii sociali au prezentat observații și propuneri argumentate privind îmbunătățirea cadrului legislativ, iar la capitolul solicitări și memorii revendicative, reprezentanții sindicatelor – CNS Cartel Alfa, prin dl. Președinte Gheorghe Florin Hossu și Vicepreședintele Nicolae Mureșan, Blocul Național Sindical, prin dl. Președinte Ionuț Andrei Pop – au solicitat necesitatea actualizării standardelor de cost pentru serviciile sociale având în vedere majorarea cotei de TVA, precum și a creșterilor de prețuri din ultimii ani, problematica contractelor colective de muncă, arătând faptul că sindicatele au resurse reduse (nu dispun de sedii sau de bugete proprii), lipsa colaborării între instituțiile publice și partenerii sociali, implementarea insuficientă a unor măsuri din planurile de acțiuni.

Reprezentanții instituțiilor județene – dl. Dragoș Năcuță, Inspector Șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș, dl. Mircea Onea, purtător de cuvânt al aceleiași instituții, precum și dna Director Executiv Ileana Bodea de la Casa Județeană de Pensii – au semnalat probleme privind concilierea, volumul ridicat de muncă, deficitul de personal și necesitatea alinierii salarizării la nivelul instituțiilor similare.

Întâlnirea a fost una constructivă, mai ales într-un moment de final de an, iar domnul subsecretar de stat Francisc Oscar Gal a promis că va transmite Ministrului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, toate aspectele discutate și recomandările formulate în cadrul dialogului de astăzi.