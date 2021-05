Un nou director de operaţiuni la Metropolitan Life

Metropolitan Life anunţă numirea lui Cosmin Vlad în funcția de Director de Operațiuni al companiei de asigurări de viață, în România, începând cu 1 iunie 2021. Cosmin Vlad va prelua această funcţie de la Mihai Coca-Cozma, care a condus cu succes departamentul de Operațiuni al companiei de asigurări de viață și în ultimii 4 ani.

Cosmin Vlad s-a alăturat companiei în urmă cu șase ani. În această perioadă a obținut rezultate remarcabile în calitate de Head of Value Proposition and Product și a avut constant o implicare activă în proiectele strategice ale companiei ca membru al Echipei Executive.

„Accept această provocare cu entuziasm și optimism. Sunt mândru să preiau responsabilitățile departamentului de operațiuni al Metropolitan Life, alături de o echipă în care am încredere deplină. În acest nou rol voi avea misiunea de a clădi mai departe, scalabil, spre viitorul operațiunilor Metropolitan Life în România. Într-un context atât de dinamic precum cel actual, marcat de neprevăzut și oportunități deopotrivă, privesc această misiune cu multă energie și dorința de a aduce valoare și sens în tot ceea ce facem pentru clienții noștri și companie„, declară Cosmin Vlad, Director de Operațiuni în cadrul Metropolitan Life România.

Mihai Coca Cozma a contribuit semnificativ la evoluția Metropolitan Life, din ultimele decenii. De asemenea, acesta a promovat parteneriate funcționale și de business solide și a dezvoltat o echipă puternică de profesioniști și talente. Mai departe, Mihai va urma alte planuri de carieră în afara companiei noastre.

“Sunt mândru de realizările din Metropolitan Life, de lansarea și dezvoltarea fondului de pensii administrat privat, dar și de contribuțiile la poziționarea companiei ca un jucător important pe piața locală. Mă bucur că, în ultimii 4 ani, am avut oportunitatea de a conduce departamentul de Operațiuni Metropolitan Life, dezvoltând proiecte cu impact consistent în companie. Mulțumesc echipei, clienților și partenerilor care au făcut posibile toate aceste realizări: m-am bucurat de fiecare pas făcut împreună în această frumoasă călătorie”, susține Mihai Coca Cozma.

Cu o experiență de 14 ani în domeniul asigurărilor de viață și pensiilor private, Cosmin Vlad s-a alăturat echipei Metropolitan Life în 2015. În această perioadă a dovedit o coordonare eficientă a echipei de Value Proposition and Product din cadrul Metropolitan Life România, din 2019 Value Proposition and Product MetLife Ucraina și a repoziționat suita de produse, în linie cu nevoile curente ale clienților. De asemenea, Cosmin a preluat rolul de Interim Head of Risk în perioada Aprilie-Iulie 2019.

Cosmin Vlad este membru în echipa de Diversitate și Incluziune din cadrul Metropolitan Life și investește continuu în dezvoltarea sa profesională, atât în domeniul său de specialitate, cât și în aria de Leadership, deținând totodată un rol important în dezvoltarea echipelor din cadrul companiei, în calitate de mentor în programul de mentoring al Metropolitan Life România. Acesta este Associate al Institute and Faculty of Actuaries UK și a absolvit programul Young Leaders al Institutului Aspen.

Compania Metropolitan Life a înregistrat în 2020 o creștere de 14,4% a primelor brute subscrise, comparativ cu anul 2019, ocupând locul al doilea în clasamentul celor mai mari companii de asigurări de viață din România. În anul 2020, Metropolitan Life a înregistrat prime brute subscrise în valoare de 415.393.485 lei, comparativ cu aceeași perioadă din 2019, când valoarea primelor brute subscrise s-a ridicat la 363.130.998 lei. În ceea ce privește indemnizațiile plătite în 2020, acestea au avut o valoare de 116.263.917 lei, cu 16,6% mai mult față de aceeași perioadă din 2019, când s-au ridicat la 99.718.138 lei.