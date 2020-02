Unde mergem

Astăzi. La Teatrul Nottara, Sala Horia Lovinescu (Bd. Magheru 20, Telefon: 021 318 89 01, 021 318 89 02, Email: nottara@b.astral.ro), de la 19, ”Figaro”. După Nunta lui Figaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais / regizor: Mihai Lungeanu / muzica: Tibor Cári. Distribuție: Alexandru Repan, Dani Popescu, Isabela Neamțu, Răzvan Bănică, Ioana Calotă, Cristian Şofron, Ion Haiduc, Cristian Nicolaie, Mihaela Subţirică, Ciprian Chiricheș, Theodor Şoptelea, Filip Ristovski, Vlad Gălăţianu, Cristian Baboș, Freddy Paraschiv, Diana Câmpeanu, Ionela Bahnaru.

Mâine. La Opera Naţională Bucureşti (Bd. Mihail Kogălniceanu 70-72, Telefon: 021 313 18 57), de la 18.30, ”Evgheni Oneghin”. Operă în trei acte de Piotr Ilici Ceaikovski / Libretul: Konstantin Şilovski, după un roman de Alexandr Sergheevici Puşkin. Spectacol în limba rusă, cu titrare în limba română.

La Unteatru (Str. Sfinţii Apostoli, nr 44 – zona Piaţa Naţiunile Unite, SMS: 0721 268 516, rezervari@unteatru.ro, contact@unteatru.ro), de la 19.00, ”Eine Kleine Nachtmusik”. Teatru coregrafic, un spectacol de Gigi Căciuleanu. Muzica: W.A. Mozart / One-man-show cu Lari Giorgescu / Texte: Gigi Căciuleanu şi un fragment de scenariu original de Comedia Dell’Arte aparţinând lui W.A. Mozart / Scenografia: Vladimir Turturică / Light Design: Dragoș Mărgineanu.

Până la 7 martie. Concepută ca o conversație între medii, expoziția își propune să dezvăluie ceva din intimitatea creativă a a artiștilor Istvan Betuker (Sector 1 Gallery – Str. Băiculeşti nr. 29, Bucureşti, în incinta Combinatului Fondului Plastic) și Szilard Gaspar (Zorzini F Gallery) aflați pentru prima dată într-un dialog exclusiv. ”Stare de grație. Betuker / Gaspar” aduce împreună doi artiști pentru care a crea în maniere care presupun completă imersare în proces este esențial, deși abordările lor particulare sunt radical diferite: dacă Betuker Istvan își înrădăcinează arta într-o concentrată și personală utilizare a mediului picturii, Gaspar Szilard se folosește de experiența sa pentru a dinamiza utilizarea materialelor sculpturale. (Bogdan Iacob, curator).

Până la 29 martie. Pentru prima dată la București, Muzeul Naţional de Artă Contemporană (str. Izvor nr. 2-4, tel. 021.318.91.37) și Hotspot Workhub prezintă cele mai cunoscute opere și serii narative ale lui Christoph Niemann, cum ar fi Coperțile The New Yorker / The New Yorker covers, Desenele de duminică / Sunday Sketches, Forme / Pattern, Caietele de notițe / Sketchbooks, Să dospească / Let It Dough, Ilustrații politice / Political Illustrations, Orașul abstract / Abstract City sau Ilustrațiile Wired / Wired. Acuarele și desene pe șervețele de cafea, lucrări fotografice și cărți de autor, ilustrații din pixeli și animații de realitate virtuală – Niemann găsește întotdeauna noi forme de exprimare artistică. Cu ochelari pentru realitatea virtuală, aplicații pentru copii și adulți și lucrări video, expoziția invită la o experiență artistică completă în familie.





Sursa: zilesinopti.ro.