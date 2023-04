Unde se poticnește colectarea impozitelor și taxelor la buget?

Am observat că în ultimii ani, chiar ani buni au trecut, a devenit o modă afirmația că de vină pentru deficitul bugetar ar fi colectarea necorespunzătoare a impozitelor și taxelor, că dacă am colecta mai bine toate problemele s-ar rezolva, iar principalii vinovați pentru toate relele ar fi personalul ANAF. Și de aici începe caruselul: raportări peste raportări în ceea ce privește conformarea agenților economici, notificarea agenților economici, inducerea în opinia publică a impresiei că tot mediul privat face orice pentru a nu-și plăti taxele și impozitele. Nimeni nu spune unde se strangulează conducta de bani către bugetul de stat, la care contribuabili, sau mă rog, la ce tip de contribuabil, există un comportament de nonconformare la plata impozitelor și taxelor. Asta până acum, când dl prim-ministru afirmă, cu subiect și predicat, că neplata acestor impozite și taxe provine preponderent de la contribuabilii mari! Bănuiam acest lucru, dar acum este confirmat de la cel mai înalt nivel. Știam, din propria experiență, că la nivelul întreprinderilor mici și mijlocii colectarea este foarte bună, iar ANAF-ul își face treaba, atunci unde ne poticnim? Ei, bine, acum am aflat. Asta înseamnă că trebuie acționat în acel sector, nu așa, de-a valma, că, vezi doamne! mediul privat este evazionist. Este normal, impozitele și taxele trebuie achitate, dar prea mare presiune poate duce la inhibarea mediului de afaceri, iar rezultatul poate fi contrar scopului principal, respectiv creșterea veniturilor la bugetul de stat. Ca dovadă, la ședința de Dialog Social lunară de la Prefectura Sălaj, din datele prezentate de Administrația Financiară Județeană, a rezultat că pe anul 2023 gradul de colectare a obligațiilor fiscale a fost de peste 100%. Păi atunci, cum nu se face colectare? Cum nu-și face treaba personalul ANAF? Menționez că la nivel local sunt doar contribuabilii mici și mijlocii, ceea ce înseamnă că, indirect, este confirmată concluzia prim-ministrului: problema este la contribuabilii mari.

Având concluzia prim-ministrului, este interesant de văzut care vor fi măsurile care se vor lua imediat, iar pentru perioada viitoare ce se gândește la nivel de fiscalitate, se are în vedere o simplificare a acesteia prin impunerea de impozite pe venit sau se intensifică verificările pentru a crește gradul de conformare? Rămâne de văzut! Și încă ceva: soluția colectării mai bune, deși reală, nu rezolvă toate problemele deficitului bugetar, este nevoie de reformarea sistemului administrativ, altfel, oricât de bine am colecta, dacă banul public nu este gestionat eficient, tot pe deficit ajungem!