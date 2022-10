Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (UIT) trasează calea către un viitor digital conectat și unit

Reuniunea celui mai înalt for decizional al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) s-a încheiat vineri, statele membre ajungând la un consens cu privire la acțiunile menite să asigure că tehnologia digitală ajunge și aduce beneficii oamenilor din întreaga lume.

Conferința Plenipotențiară a Agenției Specializate a Națiunilor Unite pentru Tehnologiile Informației și Comunicațiilor (TIC) și-a încheiat activitatea la București, România, cu acorduri privind valorificarea avantajelor unora dintre cele mai promițătoare tehnologii din lume.

Reuniunea a adoptat, de asemenea, planurile strategice și bugetare ale UIT pentru perioada 2024-2027. Strategia de patru ani a UIT evidențiază prioritățile-cheie pentru activitatea sectoarelor de radiocomunicații, standardizare și dezvoltare care vizează conectarea întregii populații a planetei, stimularea unei transformări digitale globale favorabile incluziunii și realizarea unor eforturi comune pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) ale ONU pentru 2030.

„În viitorul apropiat, digitalizarea are capacitatea de a oferi soluții la provocările cu care se confruntă omenirea, de exemplu prin crearea de locuri de muncă, promovarea educației sau combaterea schimbărilor climatice și facilitarea tranziției verzi”, le-a spus premierul României, Nicolae Ciucă, delegaților într-un mesaj video în cadrul conferinței cvadrienale. „Transformarea digitală și dezvoltarea telecomunicațiilor”, a spus el, „sunt ancore ale economiei viitorului”.

Secretarul general al ITU, Houlin Zhao, în ultima sa conferință la conducerea organizației, a declarat că „a fost martorul direct la modul în care inovațiile TIC au schimbat lumea – și cât de important a fost ITU în evoluția acestei transformări digitale”.

Reflectând asupra celor 36 de ani petrecuți în cadrul organizației, inclusiv aproape două decenii și jumătate ca funcționar ales, Zhao a declarat: „Trebuie să profităm de acest moment și să ne bazăm pe deciziile luate la această conferință globală pentru a accelera transformarea digitală, inclusiv pentru cei 2,7 miliarde de oameni din întreaga lume care nu beneficiază încă de o conexiune”.

Rețelele și tehnologiile digitale au oferit oportunități pentru miliarde de oameni din întreaga lume. Cu toate acestea, după o creștere prilejuită de pandemia COVID-19, ritmul de pătrundere a internetului a încetinit în ultimul an, lăsând o treime din populația lumii încă lipsită de conectivitate.

Orientările internaționale adoptate la conferință „vor contribui la construirea unei economii și a unei societăți globale mai durabile, mai prospere și mai conectate”, a adăugat Zhao.

Sabin Sărmaș, președintele conferinței și șeful Comisiei parlamentare pentru tehnologia informației și comunicații din România, a declarat: „Rezoluțiile bazate pe consens, construite prin negocieri și compromis, vin ca un exemplu prețios în aceste zile pentru felul în care țările din întreaga lume se pun de acord pe teme de interes reciproc pentru viitorul umanității și al planetei.”

Consens cu privire la viitorul global

Conferința desfășurată în perioada 26 septembrie – 14 octombrie a reunit peste 3 000 de delegați, inclusiv miniștri și funcționari guvernamentali ai 183 din cele 193 de state membre UIT, precum și reprezentanți ai organizațiilor internaționale și regionale, ai mediului academic și ai sectorului privat. Actele Finale, care reunesc toate rezoluțiile adoptate în cadrul Conferinței Plenipotențiare au fost semnate de 157 de state membre. Principalele decizii convenite în cadrul conferinței au inclus rezoluții privind:

– Aplicarea tehnologiilor din domeniul inteligenței artificiale (AI) pentru binele tuturor

– Consolidarea încrederii și dezvoltarea durabilă în domeniul spațial

– Mobilizarea capacităților femeilor și fetelor prin transformare digitală

– Atribuirea frecvențelor pentru instalațiile radio militare din serviciile naționale de apărare

– Cum pot noile tehnologii să atenueze, mai degrabă decât să exacerbeze, criza climatică

– Cum pot tehnologiile să se protejeze împotriva pandemiilor globale

Internetul obiectelor (IoT) pentru orașe și comunități inteligente și durabile

Rezultatele alegerilor și repere

Pe lângă stabilirea priorităților UIT, statele membre au ales cei cinci înalți funcționari ai organizației.

Delegații au făcut istorie prin alegerea doamnei Doreen Bogdan-Martin (SUA) ca noul Secretar General al UIT. Bogdan-Martin va deveni prima femeie care va conduce organizația înființată cu 157 de ani în urmă, care a devenit agenție specializată ONU în 1947.

Zhao, care a susținut egalitatea de gen atât la ONU, cât și în industria tech, a felicitat-o pe Bogdan-Martin, adăugând: „Alegerea următoarei echipe de conducere a ITU semnalează începutul unei noi ere”.

În ceea ce privește celelalte posturi de înalți oficiali ai UIT, Tomas Lamanauskas a fost ales în funcția de Secretar General Adjunct al UIT; Mario Maniewicz a fost reales, pentru al doilea mandat, în funcția de director al Biroului de Radiocomunicații al UIT; Seizo Onoe a fost ales director al Biroului de Standardizare în Telecomunicații al UIT; iar Cosmas Zavazava a fost ales director al Biroului de Dezvoltare a Telecomunicațiilor al UIT.

Fiecare dintre cei cinci oficiali aleși va avea un mandat de patru ani incepand cu 1 ianuarie 2023.

In plus fata de conducerea de nivel superior, Conferinta a ales 48 de state membre pentru locuri alocate regional in Consiliul UIT, organul de conducere între sesiunile Conferintei Plenipotențiare cvadrienale. Conferinta a selectat, de asemenea, 12 membri care sa faca parte din Consiliul pentru Reglementările Radio, o autoritate independentă care protejează atribuirea și utilizarea frecvențelor radio la nivel mondial.

Consolidarea prezenței femeilor

Organizatorii români au avut în vedere găzduirea acestei Conferințe Plenipotențiare a UIT – cunoscută sub numele de PP-22 – ca un model pentru întâlniri internaționale mai ecologice, mai echilibrate din punctul de vedere al reprezentării genurilor și mai incluzive.

În total, 33% dintre delegații la conferința de la București au fost femei, față de 29% la ultimul eveniment plenipotențiar al UIT, care a avut loc în Dubai în 2018.

„Obiectivul nostru a fost să mergem dincolo de abordarea tradițională și să ne asigurăm că femeile vor avea șanse egale de a se implica în chestiuni substanțiale pentru viitorul UIT și pentru tehnologia digitală și evoluția politicilor”, a declarat Cristiana Flutur, director relații internaționale în cadrul Autorității Naționale de Management și Reglementare în Comunicații (ANCOM) din România, care a contribuit la coordonarea conferinței. „Aducerea mai multor reprezentanți femei în cercurile de elaborare a politicilor ar trebui să încurajeze mai multe femei să își asume roluri de conducere și să își exprime opiniile.”

Ce se întâmplă odată cu închiderea lucrărilor

Doi aleși urmează să își încheie mandatul la sfârșitul anului, după ce au atins limita de două mandate în posturile respective. Actualul secretar general adjunct Malcolm Johnson, amintind de cei 40 de ani de participare la activitatea UIT, mai întâi în calitate de delegat și mai târziu ca funcționar ales, a încurajat organizația să își mențină tradiția de lucru prin consens și să se concentreze asupra competențelor sale specifice și a urat acesteia mult succes în viitor. Chaesub Lee, director al Biroului de Standardizare în Telecomunicații din 2015, a subliniat valoarea diversității de specializări în cadrul UIT, spunând: „Trebuie să luăm în considerare viziunea comunității de afaceri, aspectele ce țin de evoluția pieței, ca și dimensiunea politică a activității noastre ca organizație, toate bazate cunoștințe privind tehnologia, pe o înțelegere tehnică.”

Pregătirea pentru viitorul digital

Următoarea Conferință Plenipotențiară a UIT va avea loc la Doha, Qatar, în 2026.

În decembrie 2023, membrii UIT se vor întâlni la Conferința Mondială de Radiocomunicații (WRC-23) din Dubai, Emiratele Arabe Unite, pentru a actualiza Reglementările Radio, singurul tratat internațional care guvernează utilizarea spectrului de frecvențe radio, inclusiv pentru orbitele de satelit geostaționare și non-geostaționare.