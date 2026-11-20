Sondaj World Vision România

90,2% dintre elevii chestionați spun că își cunosc drepturile, însă unul din trei (34%) simte că opinia sa este luată în considerare de profesori doar uneori sau chiar niciodată. În același timp, 36,1% dintre elevi declară că au fost ținta unor comportamente agresive din partea colegilor cel puțin o dată în ultimele 12 luni, iar 22,6% spun că au fost jigniți, umiliți, amenințați sau tratați într-un mod care i-a făcut să se simtă în nesiguranță de către un profesor sau alt adult din școală.

Datele provin din studiul „Drepturi, respect și siguranță în școală”, realizat de World Vision România în noiembrie 2026, în rândul a 804 elevi și 386 de profesori din proiectele organizației. Cercetarea nu este reprezentativă la nivel național, rezultatele reflectând răspunsurile participanților. Dintre elevii chestionați, 84,6% provin din mediul rural.

Studiul evidențiază diferențe importante între experiențele raportate de copii și percepțiile profesorilor privind respectarea drepturilor, siguranța și participarea elevilor la viața școlii. De exemplu, în timp ce 96,3% dintre profesori consideră că opiniile elevilor sunt ascultate întotdeauna sau deseori, doar 64,1% dintre elevi împărtășesc această percepție.

De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată pe 20 noiembrie, World Vision România organizează evenimentul „Autorități la sat. Drepturi și responsabilități, de la grădiniță la liceu”, care include întâlniri între copii, părinți, profesori și reprezentanți ai autorităților în județul Ialomița, precum și ateliere educaționale în toată țara, în rețeaua de programe a organizației.

Violența în școală: aproape jumătate dintre copiii de 10 – 14 ani chestionați au fost ținta agresiunilor colegilor

Potrivit studiului, 36,1% dintre elevii chestionați declară că au fost ținta jignirilor, umilirii, amenințărilor, lovirii, excluderii intenționate sau hărțuirii online din partea colegilor, cel puțin o dată în ultimele 12 luni. Dintre toți elevii respondenți, 19,7% spun că au trecut prin astfel de situații de câteva ori, 10,8% o singură dată, 2,5% aproximativ lunar și 3,1% săptămânal sau mai des.

Agresiunile sunt raportate mai frecvent de copiii mai mici. 46,3% dintre elevii de 10 -14 ani declară că au fost ținta unor comportamente agresive din partea colegilor, comparativ cu 32,7% dintre adolescenții de 15-19 ani.

Ce spun elevii despre cum sunt tratați de către adulții din școală

Studiul analizează și comportamentele adulților față de copii. Astfel, 22,6% dintre elevii chestionați declară că au fost jigniți, umiliți, amenințați sau tratați într-un mod care i-a făcut să se simtă în nesiguranță de către un profesor sau alt adult din școală, cel puțin o dată în ultimul an. În grupa de vârstă 10 -14 ani, procentul ajunge la 30,8%, față de 19,9% în rândul adolescenților de 15-19 ani.

Și profesorii semnalează existența acestor situații: 64,2% declară că au luat cunoștință de agresiuni între elevi în ultimele 12 luni, iar 19,6% au luat cunoștință de comportamente nepotrivite ale adulților față de copii. Întrebările adresate celor două grupuri diferă însă: elevii au răspuns despre experiențele personale, iar profesorii despre situațiile de care au luat cunoștință.

Elevii își cunosc drepturile și responsabilitățile, dar nu se simt întotdeauna ascultați

Majoritatea elevilor chestionați declară că își cunosc drepturile în școală: 90,2% spun că le cunosc foarte bine sau destul de bine. De asemenea, 94,8% consideră că își cunosc responsabilitățile. De exemplu, 99,6% identifică ca fiind o responsabilitate să respecte drepturile și demnitatea colegilor și a profesori, 98,9% sa respecte regulile școlii, 98% să participe la ore și să își facă sarcinile, 97,1% anunțarea unui adult atunci când observă o situație de violență sau bullying.

Cu toate acestea, există diferențe importante între percepțiile elevilor și ale profesorilor privind respectarea acestor drepturi. Doar 26,1% dintre elevi consideră că drepturile le sunt respectate în foarte mare măsură, comparativ cu 66,3% dintre profesori.

Diferențe mari între elevi și profesori în privința ascultării opiniilor

Diferențele apar și în privința respectului manifestat față de copii atunci când aceștia greșesc sau au o opinie diferită de cea a profesorilor. În timp ce 77% dintre elevi simt că sunt tratați cu respect în mare sau foarte mare măsură în astfel de situații, 97,9% dintre profesori consideră că elevii sunt tratați astfel.

Una dintre cele mai mari diferențe privește ascultarea opiniilor copiilor. Doar 23,9% dintre elevi spun că profesorii le iau întotdeauna în considerare opiniile atunci când sunt discutate lucruri care îi privesc, față de 55,4% dintre profesori.

În plus, 21,3% dintre elevi consideră că au posibilitatea de a-și exprima opiniile despre regulile și deciziile școlii doar în mică măsură sau deloc. Rezultatele evidențiază nevoia ca participarea copiilor la viața școlii să însemne nu doar posibilitatea de a vorbi, ci și luarea în considerare a opiniilor lor.

Aproape unul din cinci elevi are puțină încredere sau deloc că va primi ajutor dacă raportează violența

Încrederea în adulții din școală reprezintă un alt aspect important al cercetării. Potrivit studiului, 74,8% dintre elevi declară că au foarte multă sau destul de multă încredere că un profesor sau alt adult din școală i-ar asculta și i-ar ajuta dacă ar raporta o situație de violență sau bullying.

În schimb, aproape unul din cinci elevi are puțină încredere sau deloc, iar 5,6% nu știu dacă s-ar putea baza pe ajutorul adulților.

Diferențele de percepție se regăsesc și în evaluarea intervenției școlii. În timp ce 97,7% dintre profesori consideră că școala intervine în mare sau foarte mare măsură pentru a proteja și sprijini elevii în situații de violență sau bullying, doar 77% dintre elevi împărtășesc această apreciere.

Mai mult, 15,8% dintre elevi consideră că școala intervine doar în mică măsură sau deloc, iar 7,2% declară că nu știu sau nu cunosc astfel de situații.

Studiul surprinde și violența îndreptată împotriva cadrelor didactice: 9,8% dintre profesorii chestionați declară că au fost personal amenințați sau agresați fizic de elevi cel puțin o dată în ultimele 12 luni.

Ce soluții cer elevii și ce măsuri prioritizează profesorii

Întrebați ce măsuri ar contribui la prevenirea violenței și a bullyingului, elevii indică cel mai frecvent posibilitatea de a raporta în siguranță și confidențial incidentele (92,7%) și intervenția mai rapidă a profesorilor și conducerii școlii (90,2%).

Alte măsuri menționate de elevi sunt sancțiunile mai severe pentru faptele grave de violență (86,1%), mai mulți consilieri școlari și acces mai ușor la sprijin psihologic (84%) și mai multe activități de prevenire a violenței și bullyingului (80,8%).

În rândul profesorilor, cele mai frecvent selectate măsuri sunt sancțiunile mai severe pentru faptele grave de violență (76,9%), creșterea accesului la consiliere și sprijin psihologic (67,1%) și activitățile de prevenire (64,8%).

Direcții de acțiune pentru școli mai sigure și pentru respectarea drepturilor copilului

Rezultatele studiului evidențiază necesitatea unor măsuri care să răspundă atât experiențelor copiilor, cât și dificultăților semnalate de profesori.

Printre direcțiile de acțiune identificate se numără dezvoltarea unor mecanisme sigure și confidențiale de raportare a violenței, intervenția rapidă în cazurile semnalate și facilitarea accesului la consiliere școlară și sprijin psihologic.

De asemenea, cercetarea subliniază importanța consultării elevilor în deciziile care îi privesc, a formării profesorilor și a celorlalți adulți din școală pentru comunicare nonviolentă și disciplină pozitivă, precum și a începerii activităților de prevenire a violenței încă din primii ani de educație.

Aceste direcții pot sta la baza dialogului dintre copii, profesori, părinți și autorități pentru crearea unui mediu școlar în care drepturile copilului să fie respectate în practică.