Urmează o nouă mare păcăleală în Turism?

Am citit săptămâna trecută o postare deosebit de interesantă pentru firmele din domeniul HoReCa. Aceasta făcea referire la acea celebră măsură în care restaurantele, pensiunile și alte firme din domeniu vor putea obține, în acest an, ajutoare de stat pentru a compensa 20% din pierderile suferite ca urmare a pandemiei coronavirus COVID-19 în anul 2020. Asociația Federației Industriei Hoteliere din România, prin semnătura domnului Cătălin Ile, anunță, pe pagina de Facebook, următoarele: “Azi (15 noiembrie) am avut o nouă rundă de discuții la # MEAT (Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, n.n.) privind punerea în practică a mult-așteptatei ordonanțe # Horeca 20%. Partea bună este că se respectă termenele convenite (de cine?) astfel încât până la sfârșitul anului să se facă plata acestui miliard alocat în prima fază (probabil cei 200.000 de euro). Dar vă rugăm să fiți atenți la notificările care se vor da cu începere de mâine (16 noiembrie) și să reacționați în termenele solicitate cu tot ce e nevoie pe parcursul acestei luni (validarea sumelor, contracte semnate, eventuale contestații ale sumelor etc). Cu cât mai repede, cu atât mai bine pentru a nu întâmpina alte întârzieri. Sunt șanse să primiți acum un procent de cca 45% din suma alocată, sumă importantă și binemeritată. Vă ținem la curent cu eventualele noutăți care pot să apară. Sperăm să nu avem surprize de la STS și lucrurile să meargă așa cum au fost planificate”.

În mod normal, am dorit să aflu, dintr-un comunicat oficial de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului informații despre întâlnirea oficială cu reprezentanții Federației Industriei Hoteliere din România, Asociației Naționale a Agențiilor de Turism și ai HORA. Întâlnirea menționată nu a fost consemnată. În schimb găsim un comunicat oficial în legătură cu acest subiect care dă veridicitate întâlnirii. Redau integral comunicatul: “ Astăzi, 16 noiembrie, au fost transmise în cadrul programului HORECA primele decizii de acceptare de principiu la finanțare, cu o pro-rată de 100%. Menționăm că în această etapă contractul nu este disponibil la descărcare, iar aplicanţii care nu sunt de acord cu suma aprobată în urma evaluării pot depune contestații în termen de 5 zile de la data notificării. De asemenea, valoarea pro-ratei poate suferi modificări, în urma etapei de soluționare a contestațiilor la sumele aprobate. Deciziile finale, însoțite de contractele de finanțare, vor fi transmise după finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor formulate și aplicarea celei de-a doua pro-rate la contracte”. Sunt acestea vești bune? Depinde, dovadă că Federația Patronatelor din Turismul Românesc, organizație reprezentativă la nivel național, membră a Uniunii Generale a Industriașilor din România, conform Legii 62, nu a fost invitată, cum era normal și legal, la aceste discuții. Nu este un caz singular, ceea ce ridică serioase semne de întrebare asupra dialogului social din România. Să nu anticipăm.

Să revenim la subiect. Întrebarea este ce înseamnă “decizie de acceptare în principiu la finanțare”? Culmea, un răspuns așteaptă și reprezentanții USR, partid care a condus efectiv soarta Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Într-o interpelare adresată ministrului interimar Virgil Popescu, deputata Denisa Neagu sublinia “ termenul «admise de principiu» este destul de ambiguu și creează impresia că finanțarea poate fi retrasă ulterior. Nu era mai simplu dacă se transmiteau acorduri ferme de admitere în cadrul măsurii HoReCa ? Și-a lăsat ministrul Virgil Popescu o fereastră și mai mare de timp prin care să continue amânarea plăților către beneficiarii măsurii? (…) Firmele care așteaptă acești bani, de mai bine de un an, au dreptul la o clarificare rapidă a situației din partea guvernului PNL”.

Intervenția parlamentarului USR, deși, repet, partidul pe care îl reprezintă a gestionat activitatea ministerului și a luat măsuri pentru distrugerea turismului românesc, are un mare sâmbure de adevăr. Și anume, banii din măsura de sprijin HoReCa riscă să se piardă în ceață. Să se transforme într-o simplă iluzie. Să nu-i spunem păcăleală. Aici cei din Federația Patronatelor din Turismul Românesc au dreptate când își exprimă public teama că beneficiarii de drept ai ajutorului din schemă HoReCa riscă să nu primească banii. Aici argumentele prezentate pot fi demontate tocmai de către reprezentanții guvernului, fie el interimar sau investit mâine. Este matematică aici. S-a vorbit inițial de 1 miliard de euro. S-a ajuns la 500 de milioane, din care doar 200 au fost bugetate, urmând ca restul de 300 de milioane de euro să vină la proxima rectificare bugetară. Să menționăm că suntem la sfârșit de noiembrie, că ne așteaptă multe zile nelucrătoare în luna decembrie și atunci de unde timp pentru rectificare, pentru analiza dosarelor “admise în principiu”, soluționarea contestațiilor etc? Avertismentul lansat de Raluca Turcan, încă ministru al Muncii, precum că mai sunt bani pentru pensii doar până în data de 26 noiembrie, reprezintă un indiciu. Și atunci cum rămâne cu banii promişi HoReCa?

După cum stau lucrurile, banii pentru dezvoltarea reală a turismului românesc se joacă la “ruleta intereselor”. A se vedea și cazul voucherelor de vacanţă. Pot să-mi asum această afirmație având în vedere faptul că nu am primit, măcar, un drept la replică la prezentările de poziții prezentate în ultima perioadă. Înseamnă că este adevărat că banii cuveniţi și promiși turismului românesc sunt în “vâltoarea“ politică și nu numai. Mai este și “promisiunea” unor bani din consultanță “turistică” din PNRR . Cine este interesat să-i încaseze? O întrebare cu răspuns cunoscut, pentru inițiați. Avertismentele Federației Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR), membră cu drepturi depline a Uniunii Generale a Industriașilor din România, au rămas fără răspuns. În data de 31 august, la adresa din Calea Victoriei, guvernul de atunci a “semnat” în “ dezbatere publică” transferul de atribuții, în domeniu, către ONG-uri și “băieți buni”. Acesta este adevărul. Redau din scrisoarea deschisă adresată fostului ministru al Economiei, Claudiu Năsui: ”Majoritatea membrilor Comitetului Director al FPTR au concluzionat că există grupuri de interese care au convins conducerea ministerului să: renunțe la atașații din turism; să fie alocați bani publici de promovare unor ONG-uri pe criterii de simpatie, de partid, de interese; să fie repartizată clasificarea și licențierea către FIHR și ANAT, cu perceperea unor taxe și racolarea de noi membri „condiționați”- taxele urmând a fi repartizate și către Organizațiile de Management a Destinațiilor central și național (o structură excelent gândită, dar pe care au fost puși mulți ochi – n.n.).

Având în vedere numeroasele poziții divergente între Hotărârile Comitetului Director al FPTR și reprezentanții Coaliției pentru Dezvoltarea României (CDR) împreună cu unii reprezentanți ai Alianței pentru Turism (APT) –ONG-uri, asociații profesionale, etc – domnul ministru Claudiu Năsui a dispus colaboratorilor să nu ia în discuție nicio propunere sau amendament al reprezentanților FPTR și ai Confederației UGIR”.

Acest avertisment al Federației Patronatelor din Turismul Românesc nu a fost luat în seama și iată și efectele. Cei din turism încă mai așteaptă un răspuns oficial, altul decât cel vehiculat pe pagini de socializare.



PS: Având în vedere anunțata divizare a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se naște o nouă întrebare. Cine va gestiona Măsura HoReCa? Să nu asistăm la o nouă amânare la plată pe motiv de… reorganizare.