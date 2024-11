Va opri noul mandat al lui Trump boom-ul regenerabilelor din Statele Unite?

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă va reorienta politica energetică a țării către maximizarea producției de petrol și gaze, însă este puțin probabil ca victoria republicanilor în alegerile prezidențiale de marți să încetinească dramatic boom-ul energiei regenerabile din SUA, scrie Reuters.

Acest lucru se datorează faptului că o lege din epoca Biden care oferă un deceniu de subvenții profitabile pentru noi proiecte de energie solară, eoliană și alte proiecte de energie curată ar fi aproape imposibil de abrogat, datorită sprijinului din partea statelor republicane, în timp ce alte pârghii disponibile pentru următorul președinte ar avea doar un impact marginal, spun analiștii.

„Nu cred că un președinte Trump poate încetini tranziția”, a declarat Ed Hirs, Energy Fellow la Universitatea din Houston. „Tranziția este în plină desfășurare”.

Sursele de energie regenerabilă precum energia solară și eoliană sunt segmentele cu cea mai rapidă creștere a generării în rețeaua electrică, potrivit Departamentului pentru Energie, datorită creditelor fiscale federale, mandatelor de stat privind energia regenerabilă și progreselor tehnologice care au redus costurile.

În 2022, președintele Joe Biden a promulgat Legea privind reducerea inflației (IRA), care garantează subvenții de miliarde de dolari pentru energia solară și eoliană pentru încă un deceniu, ca parte a efortului său mai amplu de a decarboniza sectorul energetic până în 2035, pentru a combate schimbările climatice.

Înainte de alegeri, Trump a criticat IRA, spunând că este prea costisitoare și a promis să anuleze toate fondurile necheltuite alocate prin lege – o amenințare care, dacă va fi îndeplinită, ar putea arunca apă rece peste boom-ul energiei verzi din SUA.

Dar pentru a face acest lucru ar fi nevoie ca legislatorii, inclusiv cei ale căror state au beneficiat de investiții legate de IRA, cum ar fi fabrici de panouri solare, ferme eoliene și alte proiecte, să voteze pentru abrogarea acesteia.

„Locurile de muncă și beneficiile economice au fost atât de importante în statele roșii, încât este greu să vedem o administrație care să spună că nu ne place acest lucru”, a declarat Carl Fleming, partener la firma de avocatură McDermott Will & Emery, care a consiliat Casa Albă a lui Biden în ceea ce privește politica privind energia regenerabilă.

Mulți dintre aliații lui Trump beneficiază, de asemenea, de IRA prin investițiile lor în tehnologii energetice curate, a relatat anterior Reuters.

Fleming a declarat că Trump ar putea, totuși, să încetinească lucrurile de pe margine, prin împiedicarea agențiilor federale care acordă subvenții și împrumuturi IRA sau prin reducerea leasingului federal pentru proiecte precum energia eoliană offshore.

„Ați putea vedea o nouă administrație care poate începe foarte rapid să taie bugetele sau să restricționeze bugetele sau să restricționeze libertatea agențiilor de a face anumite lucruri care sunt legate de finanțare”, a spus el.„Dar cred că este vorba de un segment mic al pieței mai mari a energiilor regenerabile care se bazează cu adevărat pe acestea, așa că nu cred că ar avea un efect șocant.”

Administrația Biden s-a grăbit să se asigure că cheltuiește majoritatea fondurilor disponibile pentru subvenții în cadrul IRA înainte de sosirea unui nou președinte, a raportat anterior Reuters.

O modalitate prin care Trump ar putea încetini tranziția este prin intermediul unei acțiuni executive, modificând închirierea terenurilor publice, au declarat analiștii. Administrația Biden a încercat să extindă licitațiile de închiriere pentru energia eoliană offshore în apele federale, împreună cu energia solară și eoliană pe uscat.

„Cred că s-ar acorda mai multă prioritate extracției de combustibili fosili pe terenurile și apele publice”, a declarat Tony Dutzik, director asociat și analist principal de politici la Frontier Group, un grup de reflecție non-profit în domeniul dezvoltării durabile.

Acest lucru ar putea avea un impact enorm asupra industriei eoliene offshore, care își propune să amplaseze proiectele în apele federale. Majoritatea proiectelor solare și eoliene onshore sunt amplasate pe proprietăți private, la fel ca marea majoritate a forajelor de petrol și gaze.

Trump a declarat că intenționează să pună capăt industriei eoliene offshore „în prima zi”, susținând că este prea costisitoare și reprezintă o amenințare pentru balene și păsăr, o inversare dramatică a politicii după ce prima sa administrație a sprijinit dezvoltarea eoliană offshore.

Bernstein Research a declarat că este probabil ca Trump să promulge un moratoriu asupra încheierii de noi contracte de închiriere pentru eoliene offshore.

Între timp, producția de combustibili fosili din SUA va rămâne probabil la fel sub Trump, spun experții. Statele Unite au devenit deja cel mai mare producător de petrol și gaze din lume, sub administrația Biden, datorită unui boom al forajului în perimetre precum Bazinul Permian din Texas și New Mexico. Trump a pregătit terenul pentru acest boom prin reducerea birocrației în timpul mandatului său la Casa Albă și ar putea extinde producția americană de combustibili fosili în al doilea mandat prin anularea inițiativelor climatice ale lui Biden, a potrivit declarațiilor din campania sa. Trump ar putea, de exemplu, să promoveze forajul în zonele protejate din Alaska.

Biden a blocat licențele acordate anterior de Trump pentru foraje în Alaska, dar chiar dacă Trump deschide zona virgină la care țin ecologiștii, nu este sigur că și companiile ar fi dispuse să lucreze în această zonă arctică mai greu accesibilă.

„Președinții pot face mult zgomot cu privire la planurile privind petrolul și gazele din SUA, dar, în cele din urmă, persoanele fizice și companiile care răspund la prețurile unui produs de bază global sunt cele care decid când să foreze”, a declarat Jesse Jones, șeful departamentului Upstream pentru America de Nord la Energy Aspects.