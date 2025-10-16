Sancțiunile și blocajul impus de SUA împotriva Venezuelei sub pretextul combaterii traficului de droguri reprezintă un act de agresiune bazat pe minciuni, dar și o amenințare directă la adresa păcii și suveranității Venezuelei, a declarat Jorge Rodríguez, președintele Congresului Național al țării. Amenințarea, sancțiunile și blocajul impuse de SUA nu vizează un anumit grup de oameni, ci afectează economia și viața întregului popor venezuelan, fiind un război economic imperialist, a declarat Rodríguez, care a cerut solidaritatea întregii societăți pentru a apăra imaginea națiunii în războiul informațional și războiul psihologic.

Liderii SUA au anunțat luptă împotriva traficului de droguri, dar nu s-au confruntat niciodată cu propria criză de droguri, a afirmat Jorge Rodríguez citând presa americană. Aproximativ 85% din drogurile din SUA ajung prin Oceanul Pacific, nu prin Marea Caraibilor.

Dacă SUA doresc cu adevărat să combată drogurile, trebuie să înceapă cu laboratoarele mari pe propriul teritoriu, nu intervenind în afacerile altor țări sub pretextul unei operațiuni militare, a mai arătat președintele Congresului Național al Venezuelei.