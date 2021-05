Vestea care iti va aduce un zambet: implant dentar cu 2.000 de lei reducere!

Increderea in tine insuti si calitatea vietii au fost afectate de lipsa dintilor si zambetul inestetic? Dental Premier vine in intampinarea tuturor celor interesati cu o oferta imposibil de ratat: implanturi INNO si lucrari fixe pentru ambele arcade, totul in numai 24 de ore si cu 2.000 de lei reducere!

Acum poti beneficia si tu de un implant dentar la un pret foarte accesibil, iar acest lucru iti va readuce zambetul pe buze, la propriu si la figurat!

Nu lasa dintii lipsa sa iti afecteze viata!

Lipsa unuia sau a mai multor dinti naturali poate duce la micsorarea maxilarului si afecteaza dintii ramasi. Aceste modificari schimba fizionomia fetei si te imbatranesc prematur, provocand dureri si disconfort atunci cand vorbesti sau mananci. In plus, daca nu actionezi la timp, lucrurile se pot agrava.

Tratamentul cu implanturi dentare nu numai ca incetineste procesul, dar il si inverseaza, stimuland cresterea masei osoase pierdute.

Prin urmare, nu astepta ca lipsa dintilor sa iti afecteze viata si profita de aceasta oferta! Astfel vei beneficia de o lucrare de calitate la un pret imposibil de refuzat!

Solutii pentru o viata!

Tratamentul cu implant dentar este o solutie permanenta pentru inlocuirea dintilor lipsa. Spre deosebire de proteza dentara, acesta dureaza o viata si arata si se simte exact ca dintii naturali. Nimeni nu va putea face diferenta dintre dintii noi si cei nativi!

Implanturile iti imbunatatesc aspectul, asigura confort la mancat si vorbit si, deloc in utlimul rand, iti redau frumusetea zambetului si increderea in sine, iar acum le poti obtine cu o reducere de 2.000 de lei.

Nu rata ocazia! Profita si tu de oferta unui tratament stomatologic de calitate la un pret greu de egalat si redobandeste-ti zambetul!

Preturi accesibile pentru lucrari de calitate!

Specialistii te vor ajuta sa iti redobandesti zambetul frumos si confortul la mancat si vorbit cu un pret incredibil pentru implanturi dentare INNO si lucrari fixe atat pentru aracada inferioara, cat si pentru cea superioara! Vei putea beneficia de un plan de tratament si o reducere de 2.000 de lei, avand garantia unei lucrari de durata bine realizate.

Avantajele unui implant dentar INNO

Produs in Coreea de Sud, acest tip de implant dentar este mult mai accesibil decat celelalte, iar acum se poate obtine cu un discount considerabil. Datorita suprafetei tratata special, integrarea in os este mult mai rapida si mai eficienta, aceste avantaje ridicandu-l in primele pozitii in topul implanturilor disponibile in prezent in tara noastra.

In urma a 20 de ani de cercetare, s-a dovedit ca aceasta metoda de tratament garanteaza stabilitatea si calitatea lucrarii, fiind de durata. Totodata, creaza o restaurare estetica eficienta, iar precizia cu care este realizata faciliteaza fixarea rapida si sigura a implantului in structura osoasa a maxilarului sau mandibulei.

In plus, tratamentul cu implant dentar INNO poate acoperi necesitati diferite, fiind perfect personalizabil in functie de cazul clinic si starea pacientului, iar acum se poate obtine cu o reducere de 2.000 de lei!

Profita si tu de oferta pentru implanturi INNO si beneficiaza de toate avantajele pe care le ofera: utilizarea unei tehnologii avangardiste, integrarea rapida in os, stabilitate si calitate si, deloc in ultimul rand, confort si rezultate estetice care vor dura o viata!

Poti avea si tu o exprienta uimitoare, recapatandu-ti zambetul si dand calitate vietii! Suna si programeaza chiar azi o consultatie pentru a beneficia de un tratament dentar de calitate si o reducere pe care nu trebuie sa o ratezi!

Dental Premier – High Tech Dentistry®

EXCELLENCE CLINIC OF DENTSPLY SIRONA – Liderul mondial in tehnologie dentara!

Bucuresti, Str. Maria Rosetti Nr. 26A

Tel: +40758.237.878 / +40742.288.440

www.dentalpremier.ro