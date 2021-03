Vodafone anunţă un proiect de pădure inteligentă

Gardienii digitali ai pădurii detectează sunetele specifice acțiunilor de exploatare forestieră

Dispozitivele sunt conectate la rețeaua Vodafone și semnalează în timp real pericolele

Inițiativa se subscrie noii viziuni de brand a Vodafone: „Împreună putem”

Vodafone anunță, în premieră în România, un proiect de pădure inteligentă, conectată la rețeaua Supernet. Pădurea, situată în județul Covasna, a fost dotată cu un sistem de monitorizare și semnalizare în timp real a sunetelor specifice exploatărilor forestiere, ceea ce ajută la combaterea defrișărilor ilegale. Proiectul este parte a misiunii Vodafone de a proteja mediul și un apel la solidaritate pentru apărarea pădurilor din România împotriva defrișărilor ilegale, în linie cu noua poziționare a brandului anunțată astăzi la nivel global, „Împreună putem”.

„România este printre puținele țări din Europa care se mai poate mândri cu pădurile sale virgine. Din păcate, acestea sunt în pericol de a dispărea. Unul dintre angajamentele asumate de Vodafone este acela de a proteja Planeta și de a utiliza tehnologia pentru a genera impact pozitiv în societate, pentru a contribui la schimbare și progres, pentru a conecta oamenii și societatea pentru o viață mai bună și un viitor sustenabil. Soluția pe care o lansăm astăzi răspunde unei nevoi imediate de a preveni exploatările forestiere ilegale și de a putea interveni în timp util pentru a proteja ultimele areale seculare, dar și unui obiectiv pe termen lung, de acțiune împotriva schimbărilor climatice. Să ne îngrijim de viitorul Planetei este o responsabilitate care ne revine tuturor – autorități, companii, organizații de mediu și cetățeni, și fiecare dintre noi putem contribui la acest obiectiv printr-un comportament responsabil și eforturi comune”, a declarat Murielle Lorilloux, CEO Vodafone România.

Soluția de pădure inteligentă implementată de Vodafone are la bază sistemul dezvoltat de start-up-ul non profit Rainforest Connection. Sistemul comunică cu rețeaua Vodafone și constă într-o serie de dispozitive numite „gardieni digitali”, prevăzute cu senzori acustici care captează o gamă variată de sunete din mediul înconjurător. Datele captate sunt trimise, prin internet, către o platformă aflată în cloud, dotată cu Inteligență Artificială. Aplicația analizează în timp real informația primită și, dacă sunt detectate zgomote precum cele de drujbă, de autovehicule etc, care ar putea indica eventuale activități suspecte, trimite tot în timp real alerte către o aplicație instalată pe telefoanele pădurarilor și/sau către un centru de monitorizare zonal sau național. Soluția le permite administratorilor pădurilor să asculte în timp real ce se întâmplă și să intervină prompt în caz de pericol. Dispozitivele sunt instalate în segmentul superior al arborilor, într-un mod neinvaziv, sunt dotate cu panouri solare proprii care le asigură alimentarea cu energie și sunt protejate de intemperii. Un singur dispozitiv are o rază de acoperire de 1Km și poate preveni defrișarea a peste 3Km2 de pădure.

„Proiectul pe care l-am anunțat astăzi demonstrează încă o dată cum tehnologia poate contribui la soluționarea unei probleme reale cu care România se confruntă și anume defrișarea necontrolată. Nu vom avea niciodată suficienți pădurari să ne protejăm complet pădurile, însă putem avea suficienți gardieni digitali care să detecteze și să ne anunțe imediat ce apare un pericol real de defrișare ilegală. Soluția noastră se bazează pe captarea în timp real, cu ajutorul rețelei Vodafone, a sunetelor specifice acțiunilor de defrișare (drujbă, motor etc.) și recunoașterea lor cu ajutorul inteligenței artificiale, urmate de transmiterea unei alerte către persoanele și autoritățile responsabile ce pot interveni pentru a stopa acțiunea de defrișare. Soluția propusă de noi este complementară măsurilor deja luate de autorități pentru că intervine în etapa inițială, de detecție și alarmare din interiorul pădurii, înainte ca defrișarea să aibă loc”, a declarat Cătălin Buliga, Chief Technology Officer, Vodafone România.

„Împreună putem” – noua viziune de brand a Vodafone

Vodafone a anunțat miercuri la nivel global noua viziune a brandului, „Împreună putem”, prin care își continuă misiunea de a contribui la societatea digitală în care nimeni nu este lăsat în urmă, reducând în același timp impactul asupra mediului. Astfel, Vodafone accentuează rolul pe care fiecare individ îl poate avea în schimbarea în bine a societății, cu ajutorul tehnologiei. Noua poziționare de brand a Vodafone este inspirată de studiul derulat de companie în rândul consumatorilor, care a arătat cum tehnologia s-a transformat dintr-un instrument care stimulează oamenii la nivel personal într-o componentă esențială care poate genera impact în dezvoltarea durabilă a societății. Sub promisiunea „Împreună putem”, compania va continua eforturile de dezvoltare a rețelelor sale Gigabit pentru a îmbunătăți conectarea oamenilor și a comunităților, a folosi tehnologia pentru a reduce emisiile de carbon, pentru a susține educația, sectorul medical și pentru a crea o societate incluzivă și durabilă.