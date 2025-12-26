Extern

Volodimir Zelenski anunță o nouă întâlnire cu Donald Trump

Ucraina a ajuns la un acord privind o întâlnire cu președintele SUA, Donald Trump, în viitorul apropiat, a anunţat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Zelenski a relatat că secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, i-a raportat despre noile sale contacte cu partea americană.

„Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel – cu președintele Trump – în viitorul apropiat. Multe lucruri pot fi decise până la Anul Nou”, a adăugat Zelenski, potrivit Pravda.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit o evaluare pozitivă a unei convorbiri pe care a avut-o cu trimişi ai SUA despre cum poate fi încheiat războiul Rusia-Ucraina, comentează BBC.

Zelenski a declarat că apelul telefonic de joi, 25 decembrie, cu Steve Witkoff şi Jared Kushner, care a durat aproape o oră, a adus idei noi în privinţa formatelor, întâlnirilor şi calendarului, despre cum să aducem mai aproape o pace reală.

Detalii despre o versiune actualizată a unui plan de pace în 20 de puncte

El a vorbit la o zi după ce a oferit detalii despre o versiune actualizată a unui plan de pace în 20 de puncte, convenit de trimişi americani şi ucraineni în Florida.

Zelenski a spus că le-a cerut lui Witkoff şi Kushner să transmită urări de Crăciun preşedintelui american Donald Trump „şi întregii familii Trump”.

Kremlinul a declarat că analizează propunerile aduse din SUA de un emisar rus.

Trump şi trimişii săi au purtat discuţii atât cu Ucraina, cât şi cu Rusia, în încercarea de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului declanşat de invazia rusă pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

