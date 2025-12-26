Xi Jinping a prezidat şedinţa de sfârșit de an

În cadrul reuniunii, au fost prezentate rapoarte despre punerea în aplicare a deciziei privind cele opt aspecte, combaterea formalismului și reducerea poverii asupra nivelului de bază. Membrii Biroului Politic au efectuat o autoevaluare pe baza condițiilor reale, iar ședința a avut rezultate pozitive.
Membrii Biroului Politic al Comitetului Central și-au concentrat discursurile pe cinci domenii cheie: consolidarea loialității politice și a competențelor politice, consolidarea cultivării spiritului de partid, respectul față de popor, organizație, disciplină și legi, asumarea activă a responsabilităților, precum și îndeplinirea fermă a datoriei în gestionarea și conducerea partidului.
În timpul ședinței a fost subliniat faptul că dezvoltarea economică și socială în 2025 a rămas stabilă, iar cel de-al 14-lea Plan cincinal se apropie de final. Participanții au convenit că realizările remarcabile obținute se datorează conducerii ferme a Comitetului Central al partidului și îndrumării științifice a Gândirii lui Xi Jinping cu caracteristici chinezești în noua eră.
Xi Jinping a subliniat necesitatea de a susține pe termen lung spiritul deciziei în opt prevederi de conduită a muncii și de a combate și a corecta în continuare „patru forme de decadență”: formalismul, birocratismul, hedonismul și extravaganța. Cadrele de conducere trebuie să-și consolideze idealurile și convingerile, să respecte adevărul și faptele, să-și asume cu curaj responsabilitățile, să exercite o autodisciplină strictă și să servească drept exemplu în construcția stilului de lucru, a mai declarat Xi Jinping.