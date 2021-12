Voucherele pentru electrocasnice, praf în ochii cumpărătorilor?

Anca Dumitraşcu (gds.ro)

Vineri, 10 decembrie, s-au finalizat toate cele trei etape de obţinere a voucherelor în Programul Rabla pentru Electrocasnice. În această campanie s-a bătut recordul de timp în care s-au epuizat voucherele, în toate cele trei etape. Însă, după ce s-a bătut pe vouchere, oamenii au descoperit că, de fapt, ofertele pentru produse sunt slabe. În aceste condiţii, valoarea voucherului oferit de stat nu ajută prea mult.

După obţinerea voucherelor, marea dezamăgire

Românii s-au bătut, în fiecare etapă a Programului Rabla pentru Electrocasnice, pe voucherele oferite de stat. Acestea s-au pus la dispoziţie pe 26 noiembrie ( pentru mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și frigidere), pe 3 decembrie (pentru televizoare, laptopuri și tablete) şi pe 10 decembrie (aparate de aer condiționat, uscătoare de rufe și aspiratoare). În fiecare dintre aceste zile, generarea voucherelor s-a făcut de la ora 10.00, iar în doar câteva minute erai anunţat că bugetul a fost epuizat.

Însă, în ciuda interesului enorm pentru obţinerea voucherelor, mulţi oameni au fost dezamăgiţi când au început să caute produsele dorite. Motivul este unul simplu. Preţul produselor pentru care se poate obţine reducerea cu voucherul de la stat este destul de piperat, iar oamenii nu şi le permit nici cu discountul aferent.

Oferte slabe la maşinile de spălat

Am făcut o analiză a marilor site-uri online, care sunt implicate în această campanie. Acestea pun la dispoziţie o serie de produse ce pot fi cumpărate cu voucherul. De exemplu, Altex are doar trei maşini de spălat la 1.150 de lei, şi 1.200 de lei şi 1.350 de lei, pe care le poti lua cu voucher. Chiar dacă au clasa energetică C, niciuna dintre cele două maşini nu sunt prea performante. Restul preţurilor pornesc de la 1.500 de lei şi ajung la 11.500 de lei.

La categoria uscătoare de rufe, cel mai ieftin este 1.400 de lei pe site-ul Altex. Emag are doar două maşini de spălat rufe la preţul de 1.190 de lei şi 1.350 de lei. Restul preţurilor sunt mai mari, însă unele dintre maşinile de spălat cu preţuri mai piperate au şi uscător încorporat. La Flanco, tot două maşini de spălat au preţuri mai mici. Aici, oferta este şi mai limitată decât pe celelalte site-uri. Dacă vrei să cumperi o maşină de spălat verticală cu voucher nu prea ai ce să găseşti pe niciunul dintre site-uri. Sunt foarte puţine scose în vânzare, la preţuri mari, în jur de 2.000 de lei.

Verificaţi dacă preţul a fost „umflat“ recent

La categoria combine frigorifice, ofertă este mai variată, pe toate cele trei site-uri. Cel mai mic preţ pentru o combină frigorifică este de 1.525 de lei. Dacă scazi voucherul de 400 de lei o cumperi cu aproximativ 1.100 de lei. Şi la categoria aparate de aer condiţionat sunt mai multe produse puse la dispoziţie pe site-urile de vânzări. Televizoare ieftine poţi cumpăra doar dacă optezi pentru firme mai puţin cunoscute şi pentru diagonală mică. În rest, preţurile sunt mari. Atenţie, însă, prin extensia Google – Pricy, despre care GdS a scris odată cu campania Black Friday, poţi descoperi dacă nu cumva te-ai luptat degeaba pentru voucherul respectiv. De ce? Pentru că preţul multor produse a fost, din nou, crescut recent. Aşadar, uneori voucherul poate acoperi doar creşterea de preţ din ultimele zile. Extensia Pricy te poate ajuta să verifici dacă nu cumva, în ultima perioadă, preţul unui produs a fost mai mic decât cel afişat acum pe site.

Exemple de produse cu preţul mărit brusc

De exemplu, un aparat de aer condiţionat este afişat acum pe eMag cu preţul de 1.300 de lei. Din acesta se scade suma de 400 de lei, aferent programului Rabla. La o simplă verificare cu extensia Pricy, putem vedea că pe 12 noiembrie, aparatul a costat 1.000 de lei, fără voucher. Un alt exemplu este un televizor LED Smart HISENSE, cu diagonala de 81 de centimetri. Acesta se vinde pe Altex cu preţul de 1.049 de lei. Dacă se scade voucherul de 400 de lei, ajunge la preţul de 650 de lei. Însă, vestea proastă este că preţul acestui televizor era, până pe 26 noiembrie, 850 de lei. Aşadar, dacă se păstra preţul, cu ajutorul voucherului putea fi achiziţionat cu doar 450 de lei. Pe site-ul Flanco, un uscător de rufe Beko a costat până pe 25 noiembrie 2.150 de lei, iar acum costă 2.450 de lei. Dacă păstrau preţul vechi, cu ajutorul voucherului putea fi cumpărat cu 1.750. Însă, site-ul a mărit preţul chiar înainte de începerea obţinerii voucherelor, iar acum se poate cumpăra cu 2.050 de lei.

În aceste condiţii, se poate spune că vânzătorii vor să obţină cât se poate de mulţi bani de pe urma statului, care sportă aceste vouchere.