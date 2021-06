VTEX depune declarația de înregistrare pentru oferta publică inițială

VTEX, furnizorul de soluții software as a service de comerț digital pentru branduri enterprise și retaileri, liderul în accelerarea transformării comerțului digital în America Latină, care își extinde operațiunile la nivel global, a anunțat că a depus o declarație de înregistrare a Formularului F-1 la Securities and Exchange Commission („SEC”) din Statele Unite ale Americii, cu privire la ofertarea publică inițială propusă a acțiunilor sale comune de Clasa A. VTEX intenționează să aplice la listarea acțiunilor sale comune de Clasa A la Bursa de Valori din New York (NYSE) sub simbolul „VTEX”.

Numărul acțiunilor comune de Clasa A care urmează să fie oferit și intervalul de preț pentru oferta propusă încă nu au fost determinate. Orice ofertare este supusă condițiilor pieței și nu poate exista nicio asigurare cu privire la posibilitatea sau finalizarea unei oferte sau cu privire la dimensiunea și condițiile unei astfel de oferte.

J. P Morgan, Goldman Sachs și Bank of America Securities acționează în calitate de principali subscriitori pentru oferta propusă. KeyBanc Capital Markets, Morgan Stanley și Itaú BBA acționează în calitate de subscriitori comuni.

Oferta propusă va fi făcută doar prin mijlocul unui prospect. Atunci când acesta va fi disponibil, se va putea obține unul scris și preliminar din partea J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, prin telefon la (866) 803-9204 sau prin email la prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, prin telefon la (866) 471-2526 sau prin email la prospectus-ny@ny.email.gs.com; sau (c) BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, etajul 3, Charlotte NC 28255-0001. Departamentul Prospectus, e-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com.

A fost depusă o declarație de înregistrare a Formularului F-1 cu privire la aceste titluri de valoare la SEC, dar încă nu a intrat în vigoare. Aceste titluri de valoare nu pot fi vândute sau acceptate ca fiind oferite spre vânzare înainte ca declarația de înregistrare să intre în vigoare.

Prezentul comunicat de presă nu constituie o ofertă de vânzare sau o solicitare pentru o ofertă de cumpărare a acestor titluri de valoare și nu va avea loc nicio vânzare a acestor titluri de valoare în niciun stat sau jurisdicție în care o astfel de ofertă, solicitare sau vânzare ar fi ilegală înaintea înregistrării sau calificării în conformitate cu legile privind titlurile de valoare ale unui astfel de stat sau jurisdicție.