Vulnerabilități zero-day în Chrome exploatate activ în atacuri cibernetice

Sursa: dnsc.ro

CISA avertizează asupra a două vulnerabilități critice zero-day care afectează Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium. Acestea sunt deja exploatate de atacatori și pot permite rularea de cod dăunător sau accesul la date, dacă utilizatorul accesează un site compromis.

Atacurile se bazează pe pagini web special create care declanșează vulnerabilitățile fără ca utilizatorul să observe.

Autoritățile recomandă actualizarea imediată a browserului și a tuturor aplicațiilor afectate, deoarece instalarea patch-urilor este cea mai eficientă metodă de protecție.