Cum pot face românii diferența dintre un videoclip real și unul realizat cu AI. Test de vigilență digitală lansat de DNSC

DNSC a lansat un test de vigilență digitală prin care utilizatorii trebuie să identifice videoclipuri reale și deepfake. Rezultatele arată că, în medie, oamenii recunosc corect doar 6 din 10 materiale, iar unii greșesc complet.

Specialiștii atrag atenția că deepfake-urile devin tot mai convingătoare și recomandă să fim atenți la detalii precum lipsa sincronizării între sunet și imagine, iluminarea nefirească sau aspectul prea „perfect” al feței.

Cele mai periculoase sunt videoclipurile care promit câștiguri rapide, deoarece acestea reușesc cel mai des să păcălească utilizatorii.