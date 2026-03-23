Operațiune internațională pentru eliminarea unei infrastructuri masive de criminalitate cibernetică

O operațiune globală coordonată de INTERPOL, la care au participat 72 de țări, a dus la închiderea a peste 45.000 de adrese IP și servere rău intenționate folosite în atacuri de tip phishing, malware și ransomware.

În cadrul acțiunii, au fost arestate 94 de persoane, iar alte peste 100 sunt încă investigate, fiind confiscate și sute de dispozitive electronice.

Anchetele au scos la iveală o gamă largă de fraude, de la site-uri false care imitau bănci sau instituții publice, până la scam-uri romantice, furt de identitate și fraude cu carduri.

Operațiunea demonstrează importanța cooperării internaționale în combaterea criminalității cibernetice, care devine tot mai complexă la nivel global.