Extern

Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze achiziţiile de energie din Rusia

Magda Dragu
Autor Magda Dragu

SUA vor ca Japonia să înceteze importurile de produse energetice ruseşti, a declarat miercuri secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după anunţul lui Donald Trump că India va înceta achiziţiile de petrol de la Moscova, notează AFP.

Bessent a indicat într-un mesaj pe X că s-a întâlnit cu ministrul japonez al Finanţelor, Katsunobu Kato, în vizită la Washington, şi i-a transmis „aşteptarea guvernului (american) ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”.

Săracă în resurse naturale, Japonia este puternic dependentă de importurile de petrol şi gaze. În 2023, arhipelagul a cheltuit 582 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru importul de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, potrivit ultimelor date vamale disponibile, o sumă care a crescut cu aproximativ 56% faţă de 2021, potrivit news.ro.

Rusia a reprezentat 8,9% din importurile totale de GNL ale Japoniei în 2023

Rusia a reprezentat 8,9% din importurile totale de GNL ale Japoniei în 2023, ceea ce o face al treilea furnizor al ţării, după Australia (42,6%) şi Malaezia (15%).

„Prefer să mă abţin de la a comenta declaraţiile altor miniştri”, a răspuns Kato în faţa presei japoneze prezente la Washington.

„Suntem hotărâţi să facem tot posibilul pentru a ajunge la o pace justă în Ucraina, colaborând cu celelalte ţări din G7”, a declarat el.

Preşedintele american Donald Trump, la rândul său, a asigurat cu câteva ore înainte că prim-ministrul indian, Narendra Modi, i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc.

„Eram nemulţumit că India cumpăra petrol, iar astăzi mi-a asigurat că nu vor mai cumpăra petrol de la Rusia”, a declarat liderul republican în Biroul Oval. „Este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a adăugat el.

Distribuie articolul
Articolul anterior foto-1-68f1fce135ca1 Natura, comunitatea și educația – împreună pentru Câmpia Gherghiței și Lacul Rodeanu
Articolul următor „Bombardierii”, în vizorul Fiscului
Un comentariu

  • Se finalizează un război, începe altul. Știți de ce? Deoarece apele sînt prefăcute în sînge 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămînă, 365 de zile pe an. N-au existat niciodată ape limpezi din cauza firii păcătoase ale oamenilor. Tot timpul au fost bătălii și războaie în istorie. Ce face o țară cu credința în interiorul ei, cu Dumnezeu și Sfinții, la fel face și cu țara vecină și cu celelalte țări mai îndepărtate.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

-Publicitate-

Ultimele articole

Conferința națională „Autism după 18 ani – Drept la incluziune, drept la viață” – un apel la cooperare și responsabilitate colectivă
Actualitate
Consiliul Concurenţei a autorizat preluarea Elcomex I.E.A. SA. de către Electro Alfa Servicii Inginerie SRL
Companii
Depozitarul Central va distribui dividende pentru SIFI CLUJ RETAIL S.A.
Economie

Citește și