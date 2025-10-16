Washingtonul vrea ca Japonia să înceteze achiziţiile de energie din Rusia

SUA vor ca Japonia să înceteze importurile de produse energetice ruseşti, a declarat miercuri secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, la scurt timp după anunţul lui Donald Trump că India va înceta achiziţiile de petrol de la Moscova, notează AFP.

Bessent a indicat într-un mesaj pe X că s-a întâlnit cu ministrul japonez al Finanţelor, Katsunobu Kato, în vizită la Washington, şi i-a transmis „aşteptarea guvernului (american) ca Japonia să înceteze importurile de energie din Rusia”.

Săracă în resurse naturale, Japonia este puternic dependentă de importurile de petrol şi gaze. În 2023, arhipelagul a cheltuit 582 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru importul de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia, potrivit ultimelor date vamale disponibile, o sumă care a crescut cu aproximativ 56% faţă de 2021, potrivit news.ro.

Rusia a reprezentat 8,9% din importurile totale de GNL ale Japoniei în 2023, ceea ce o face al treilea furnizor al ţării, după Australia (42,6%) şi Malaezia (15%).

„Prefer să mă abţin de la a comenta declaraţiile altor miniştri”, a răspuns Kato în faţa presei japoneze prezente la Washington.

„Suntem hotărâţi să facem tot posibilul pentru a ajunge la o pace justă în Ucraina, colaborând cu celelalte ţări din G7”, a declarat el.

Preşedintele american Donald Trump, la rândul său, a asigurat cu câteva ore înainte că prim-ministrul indian, Narendra Modi, i-a promis că New Delhi va înceta să mai cumpere petrol rusesc.

„Eram nemulţumit că India cumpăra petrol, iar astăzi mi-a asigurat că nu vor mai cumpăra petrol de la Rusia”, a declarat liderul republican în Biroul Oval. „Este un mare pas înainte. Acum trebuie să conving China să facă acelaşi lucru”, a adăugat el.