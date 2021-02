Wizrom lansează MyWiz, un serviciu automatizat pentru companii mici

Wizrom Software, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de soluții IT pentru afaceri din România, lansează MyWiz, un serviciu online de contabilitate, asistată de o platformă automatizată și de experți contabili, destinată companiilor mici și foarte mici (microîntreprinderi).

Dezvoltarea platformei digitale, care stă la baza serviciului MyWiz, a început în 2018 și a fost finalizată în cea de-a doua jumătate a anului 2020, fiind deja disponibilă pentru clienți. Investiția totală, care cuprinde atât platforma, cât și funcțiile și capabilitățile suplimentare ce vor fi adăugate în perioada următoare, depășește 500.000 de euro.

Adrian Bodomoiu



”Având experiența celor peste 25 de ani de dezvoltare de produse financiar-contabile, am realizat că și companiile mici și foarte mici au nevoie de un instrument modern, accesibil și de încredere pentru administrarea financiară a firmei”, precizează Adrian Bodomoiu, Director General în cadrul Wizrom Software. „Ne-am dat seama că, mai ales în condiții de lipsă de predictibilitate economică, acești antreprenori au nevoie de mai multă vizibilitate asupra situației financiare a firmei pe care o conduc. Mai mult, au nevoie ca, pe lângă asistența unui expert contabil, să poată accesa rapoarte și evidențe financiare ori de câte ori au nevoie să ia o decizie de business și nu doar după centralizarea documentelor, efectuată în mod tradițional de contabil la finalul lunii”, adaugă acesta.

MyWiz oferă o combinație unică de instrumente de administrare financiară a unei afaceri, de la emitere de facturi și alte documente, evidența vânzărilor și cheltuielilor, situația gestiunii, până la rapoarte financiare în timp real, declarații și alte documente necesare conform legii. Avantajul principal al serviciului este accesul 24/7 la situația financiară a firmei, fără a mai fi nevoie ca antreprenorii să aștepte încheierea lunii pentru a avea raportul complet furnizat de contabil sau să fie nevoiți să aloce timp pentru o evidență paralelă in Excel.

În plus, antreprenorul are la dispoziție permanent un expert contabil care-l poate asista în soluționarea oricărei situații întâmpinate în activitatea de zi cu zi. MyWiz are funcții de task management și de comunicare cu contabilul direct din platformă, care facilitează accesul rapid la expertiza și suportul acestuia.

Platforma este operată în întregime în cloud și disponibilă online de pe orice dispozitiv, în condiții maxime de securitate și de protecție a datelor. Are o interfață grafică intuitivă, ușor de folosit și de administrat, cu funcții automatizate pentru economisirea timpului utilizatorilor. O astfel de funcție este preluarea directă a extraselor de cont de la bancă, ceea ce diminuează considerabil procesarea lunară a documentelor companiei. De asemenea, încărcarea direct în platformă a documentelor, prin scanare sau o simplă fotografiere, elimină drumurile aferente predării documentelor către contabil. MyWiz este disponibil pe bază de abonament lunar și poate fi personalizat în funcție de nevoile specifice ale fiecărei companii.

”Antreprenorii lucrează, în acest moment, mai degrabă cu soluții disparate, al căror control este dificil de centralizat și necesită timp semnificativ de coordonare și analiză, ca să nu mai vorbim de resursele investite. MyWiz este un serviciu care face din această centralizare un proces simplu și rapid de implementat, iar apoi, foarte ușor de urmărit, pentru ca în final să ajute antreprenorul să câștige mai mult din afacerea sa”, punctează Adrian Bodomoiu.

Serviciul de contabilitate și management financiar MyWIZ este dezvoltat de Wizrom, una dintre cele mai experimentate companii de soluții IT de afaceri din România, cu o istorie de aproape 30 de ani de dezvoltare de software inteligent, ușor de utilizat pentru gestionarea business-urilor de orice dimensiune din toate sectoarele economiei.