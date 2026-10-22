World Vision România, după incidentele de violență: Controalele nu sunt suficiente fără măsuri de prevenție

Sunt esențiale identificarea timpurie a riscurilor, consiliere psihologică, elevi încurajați să raporteze și profesori pregătiți să intervină

În contextul incidentelor grave de violență semnalate în ultimele zile în unități de învățământ, Fundația World Vision România atrage atenția că dezbaterea privind siguranța școlară nu trebuie limitată la înăsprirea pedepselor, verificarea ghiozdanelor sau instalarea detectoarelor de metale. Organizația propune consolidarea măsurilor de prevenție, identificarea timpurie a situațiilor de risc, pregătirea profesorilor și implicarea elevilor în recunoașterea și raportarea violenței.

Cele două incidente, în care elevi au fost răniți cu arme albe, au readus în atenție siguranța copiilor și a profesorilor. World Vision România consideră că măsurile de control și sancțiunile legale trebuie însoțite de prevenție, consiliere psihologică și intervenție timpurie. Controalele pot contribui la siguranța școlară, dar eficiența lor depinde de modul în care sunt aplicate și de măsurile care le completează. O abordare bazată predominant pe verificări și suspiciune riscă să afecteze încrederea dintre elevi și profesori, fără să rezolve cauzele violenței sau conflictele care se pot manifesta și în afara școlii. Școala trebuie să rămână un spațiu sigur pentru elevi și profesori, în care există mecanisme clare de prevenire și raportare a violenței fizice și verbale, inclusiv a agresiunilor îndreptate împotriva cadrelor didactice. În locul unei abordări centrate exclusiv pe controlul elevilor, sistemul educațional trebuie să răspundă nevoilor fiecărui copil, fără discriminare sau etichetare. Fiecare elev trebuie să fie ascultat și sprijinit, iar profesorii trebuie să aibă pregătirea și instrumentele necesare pentru a identifica riscurile și a interveni la timp.

Datele arată că există probleme importante în modul în care școlile identifică și gestionează violența. Potrivit raportului „Bunăstarea copilului din mediul rural”, realizat de World Vision România, 43% dintre părinți și 29% dintre copii afirmă că, după raportarea unei agresiuni, nu s-a luat nicio măsură. În același studiu, peste 93% dintre copiii din mediul rural au declarat că au trecut prin cel puțin o situație de bullying în anul școlar analizat.

Datele unei alte cercetări World Vision România indică vulnerabilități în identificarea și gestionarea violenței școlare. Astfel, 40% dintre elevii de gimnaziu și liceu chestionați nu știau dacă în școala lor există un consilier școlar la care pot apela. Totodată, 37% dintre profesorii consultați se considerau puțin sau deloc pregătiți să identifice copiii victime ale violenței, iar doar 45% afirmau că știu ce au de făcut în cazul unei agresiuni petrecute în școală.

Riscul de imitare a atacurilor: cum relatăm despre violență și cum îi protejăm pe copii

Apariția mai multor incidente într-un interval scurt ridică și problema riscului de imitare a comportamentelor violente, inclusiv prin expunerea repetată la conținut online despre atacuri. Nu există informații suficiente pentru a stabili o legătură între incidentele de la Bistrița și Pitești sau pentru a afirma că unul l-a determinat pe celălalt. Totuși, cercetările internaționale arată că modul în care atacurile violente sunt prezentate public poate influența riscul de imitare.

World Vision România recomandă evitarea distribuirii mesajelor de amenințare, a imaginilor violente și a conținutului care poate glorifica autorii agresiunilor. Copiii trebuie să știe că, atunci când observă o amenințare, o situație de bullying sau un comportament violent, nu este responsabilitatea lor să gestioneze singuri situația. Ei trebuie încurajați să nu distribuie conținutul violent, să nu încurajeze agresiunea, să sprijine persoana vizată și să solicite ajutorul unui adult de încredere. În cazul unui pericol imediat, prioritatea este siguranța copiilor și alertarea serviciilor de urgență.

Identificarea timpurie a riscurilor și implicarea elevilor, profesorilor și părinților în prevenirea violenței

World Vision România subliniază că identificarea timpurie a riscurilor presupune atenție atât la amenințările explicite, inclusiv cele online, cât și la semnele de vulnerabilitate, precum bullyingul repetat, izolarea socială sau schimbările de comportament. Acestea nu trebuie să ducă la etichetarea copiilor, ci la sprijin și evaluare adecvată. Amenințările cu violența trebuie însă raportate și tratate cu seriozitate.

World Vision România lucrează în prezent cu peste 1.000 de școli, iar feedbackul primit de la elevi, profesori și părinți evidențiază atât violența fizică, cât și pe cea verbală, inclusiv comportamente abuzive ale unor cadre didactice. Prevenția trebuie să îi protejeze atât pe elevi, cât și pe profesori, prin mecanisme clare de raportare și intervenție, indiferent de autorul agresiunii.

Prin proiectul MIND CRAFT, implementat în perioada februarie 2026 – ianuarie 2027, World Vision România dezvoltă o intervenție de prevenire a bullyingului și cyberbullyingului bazată pe implicarea elevilor, părinților și profesorilor. Proiectul se desfășoară în 10 școli din București, Vaslui și Dolj și vizează peste 1.200 de elevi cu vârste între 10 și 19 ani, alături de părinți și profesori.

O componentă centrală este formarea unei rețele de 100 de elevi activatori, care învață să recunoască bullyingul, excluderea socială și presiunea de grup și să îi sprijine pe colegi să solicite ajutor. Prin jocuri de rol și teatru forum, elevii exersează reacții concrete atunci când asistă la bullying sau cyberbullying: cum să nu încurajeze agresiunea, cum să sprijine persoana vizată și cum să solicite intervenția unui adult, fără să se expună pericolului.

Proiectul include și pregătirea părinților și profesorilor pentru identificarea semnelor de victimizare, a suferinței emoționale, a dinamicilor de excludere și a influențelor din mediul online, inclusiv a discursurilor care normalizează violența și ura. Prin activitățile School Yard Talks, elevii, profesorii și părinții discută despre procedurile de raportare și responsabilitățile adulților, astfel încât sesizările copiilor să fie urmate de măsuri concrete.

Intervenția MIND CRAFT este însoțită de o componentă de cercetare care urmărește să evalueze contribuția activării martorilor și a implicării comunității școlare la reducerea victimizării prin bullying și cyberbullying.

Proiectul MIND CRAFT este implementat de Fundația World Vision România în perioada februarie 2026 – ianuarie 2027. MIND CRAFT este susținut de Being, o inițiativă coordonată de Grand Challenges Canada.

Ce propune World Vision România autorităților

World Vision România propune Ministerului Educației și Cercetării și instituțiilor responsabile de siguranța școlară ca, în paralel cu analizarea măsurilor de control și sancționare, să prioritizeze:

Evaluarea aplicării procedurilor de raportare a violenței , inclusiv verificarea modului în care școlile răspund sesizărilor și informează copiii și părinții despre măsurile luate.

, inclusiv verificarea modului în care școlile răspund sesizărilor și informează copiii și părinții despre măsurile luate. Formarea profesorilor și consilierilor școlari pentru identificarea timpurie a vulnerabilităților și evaluarea situațiilor de risc, cu proceduri distincte pentru amenințările credibile și pentru copiii care au nevoie de sprijin psihosocial.

pentru identificarea timpurie a vulnerabilităților și evaluarea situațiilor de risc, cu proceduri distincte pentru amenințările credibile și pentru copiii care au nevoie de sprijin psihosocial. Introducerea sistematică a activităților de educație socio-emoțională, prevenire a bullyingului și intervenție în siguranță a martorilor , inclusiv prin metode participative precum teatrul forum.

, inclusiv prin metode participative precum teatrul forum. Consolidarea educației digitale , pentru recunoașterea amenințărilor, a conținutului extremist sau violent și a situațiilor de cyberbullying, precum și pentru raportarea lor în condiții de siguranță.

, pentru recunoașterea amenințărilor, a conținutului extremist sau violent și a situațiilor de cyberbullying, precum și pentru raportarea lor în condiții de siguranță. Dezvoltarea unor mecanisme de colaborare între școală, familie, consilierii școlari, serviciile de protecție a copilului și poliție, astfel încât semnalele de risc să fie evaluate și gestionate în funcție de gravitatea lor.

World Vision România subliniază că prevenirea bullyingului nu este echivalentă cu prevenirea tuturor formelor de violență gravă. Totuși, identificarea vulnerabilităților, îmbunătățirea relațiilor dintre elevi și adulți și intervenția promptă în cazul amenințărilor reprezintă componente necesare ale siguranței școlare.