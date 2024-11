Xi Jinping a ajuns în Brazilia

Președintele Chinei, Xi Jinping, a ajuns duminică la Rio de Janeiro (Brazilia) cu un avion special, pentru a participa la cel de-al 19-lea Summit al liderilor Grupului celor Douăzeci (G20) și pentru a efectua o vizită de stat în această țară, la invitația președintelui Luiz Inácio Lula da Silva. Șeful statului chinez a avut un discurs scris la aeroport, adresând salutări sincere și urări de bine guvernului și poporului brazilian.

Xi Jinping a spus: „Am vizitat această țară de patru ori și am văzut cu ochii mei evoluția și schimbările care au avut loc în Brazilia în ultimii 30 de ani. M-am simțit foarte aproape de acest pământ cald de îndată ce am pus piciorul pe el. China și Brazilia nu sunt doar prieteni care au aceleași visuri în inimă și urmează aceleași căi de dezvoltare, ci și parteneri care avansează mână în mână. Două țări mari în curs de dezvoltare, una din emisfera estică, cealaltă din emisfera vestică, acestea, deși îndepărtate, sunt atrase una de cealaltă prin ecoul reciproc al sentimentelor. În ultimii ani, cele două țări au continuat să aprofundeze încrederea politică reciprocă, făcând fructuoasă cooperarea pragmatică. Cooperarea culturală are multe puncte importante, iar prietenia tradițională a căpătat o altă vitalitate în noua eră. China și Brazilia au ridicat împreună vocea justiției din Sudul Global pe scena internațională, aducând contribuții importante la promovarea păcii și dezvoltării mondiale.”

„Anul acesta, cele două țări sărbătoresc cea de-a 50-a aniversare de la stabilirea relațiilor diplomatice, sunt într-un moment istoric important care joacă rolul de conjuncţie între trecut şi viitor. Aștept cu nerăbdare schimbul aprofundat de opinii cu președintele Lula despre întărirea în continuare a relațiilor China-Brazilia, îmbunătățirea coordonării dintre strategiile de dezvoltare ale celor două țări și problemele internaționale și regionale de interes comun. Sunt convins că această vizită va consolida și mai mult încrederea reciprocă strategică dintre cele două țări, va aprofunda schimburile și cooperarea în diverse domenii și va conduce relațiile China-Brazilia în următorii „50 de ani de aur”. De asemenea, sunt încântat să particip la cel de-al 19-lea Summit al liderilor Grupului celor Douăzeci (G20), unde voi lucra cu toate părțile pentru a discuta cele mai importante probleme, pentru a căuta o dezvoltare comună, pentru a susține împreună multipolarizarea corectă și ordonată în lume și globalizarea economică în beneficiul tuturor, promovând rolul continuu și sporit al G20 ca platformă importantă pentru cooperarea economică internațională”, a mai spus Xi Jinping.

Cai Qi, Wang Yi și alți membri ai delegației chineze au ajuns în Brazilia cu același avion.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV