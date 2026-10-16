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Xi Jinping subliniază prioritizarea conservării ecologice și urmărirea dezvoltării verzi

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
Rezervația Naturală a lacului Huangqihai (CMG)

Președintele Chinei, Xi Jinping, a subliniat necesitatea de a urma neclintit calea de prioritizare a conservării mediului ecologic și de urmărire a dezvoltării verzi.

Xi, care este și secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez și președintele Comisiei Militare Centrale, a făcut această declarație vineri în timpul unei vizite în orașul Ulanqab, Regiunea Autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei.

Președintele a vizitat Rezervația Naturală a lacului Huangqihai, unde a ascultat rapoarte despre consolidarea protecției mediului ecologic în Regiunea Autonomă Mongolia Interioară și despre promovarea de către autoritățile locale a gestionării integrate a mediului din zona Huangqihai, a restaurării ecosistemelor, și a văzut mediul ecologic de pe malul lacului și al zonelor umede, păsările care poposesc în zonă și altele. El a subliniat că protecția zonelor umede trebuie să respecte natura, să se conformeze naturii și să o protejeze, să aplice cuprinzător Legea privind protecția zonelor umede, să respecte cu strictețe linia roșie a protecției mediului ecologic, să se concentreze pe îmbunătățirea calității și stabilității ecosistemelor și să apere biodiversitatea.

Xi s-a deplasat și în Zona de dezvoltare de înaltă tehnologie Chahar, unde, în sala de expoziție, a aflat despre promovarea de către Regiunea Autonomă Mongolia Interioară a construirii nodurilor hub ale proiectului „Datele din est, calculul în vest”și despre dezvoltarea industriei verzi a capacităților de calcul. El a arătat că este necesar să se consolideze planificarea științifică, sprijinul factorilor necesari și garanțiile de securitate, să se asigure funcționarea eficientă a proiectelor deja încheiate și finalizarea la termen a construcției proiectelor ulterioare. A mai subliniat necesitatea de a se extinde în mod activ lanțul industrial, a se promova integrarea profundă dintre economia digitală și economia reală și a se transforma în permanență avantajul capacităților de calcul în avantaj de dezvoltare.

Xi a vizitat, de asemenea, o expoziție de produse agricole și zootehnice cu specific local, informându-se în detaliu despre principalele soiuri și caracteristicile lor de calitate, și a încurajat autoritățile locale să consolideze legătura dintre producție și vânzare, pentru a promova creșterea veniturilor fermierilor și păstorilor.

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