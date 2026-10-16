Actualitatea din China 

Xi Jinping a transmis un mesaj de felicitare la centenarul Universității Hunan

Radio China Internaţional
Autor
Radio China Internaţional
(Foto: www.cfp.cn)

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis vineri un mesaj de felicitare profesorilor, studenților, angajaților și absolvenților Universității Hunan cu ocazia aniversării centenarului instituției.

Xi Jinping a exprimat speranța ca, sub îndrumarea gândirii socialismului cu specific chinezesc în noua eră, Universitatea Hunan să moștenească tradițiile revoluționare, să ducă mai departe moștenirea Academiei Yuelu, predecesorul milenar, promovând spiritul de a căuta adevărul în fapte și de a îndrăzni să fie primul. 

Președintele Xi a solicitat Universității Hunan să îmbunătățească nivelul și calitatea educației, să facă eforturi pentru a forma mai mulți specialiști de înaltă clasă, capabili să slujească societatea pentru a aduce noi contribuții la construcția unei mari puteri educaționale, pentru impulsionarea modernizării în stil chinezesc.

Universitatea Hunan a fost fondată în anul 1926, în campusul acesteia găsindu-se Academia Yuelu cu o istorie milenară. Timp de un secol, universitatea a insistat pe transmiterea tradiției și inovării, pregătind un mare număr de specialiști de excepție ai Chinei.

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