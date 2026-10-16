China solicită calmarea cât mai rapidă a tensiunilor din Orientul Mijlociu

Reprezentantul Permanent al Chinei la ONU, Fu Cong, a solicitat, joi, calmarea cât mai rapidă a tensiunilor din Orientul Mijlociu, în cadrul dezbaterii deschise a Consiliului de Securitate privind situația din regiune.

Oficialul chinez a declarat că evoluția situației afectează în mod continuu securitatea și dezvoltarea regiunii. China solicită comunității internaționale să adopte o concepție de securitate comună, integrală, cooperantă și durabilă pentru a construi o nouă ordine de securitate în regiune și a crea un viitor pașnic.

Potrivit acestuia, războiul dintre SUA și Iran nu ar fi trebuit să izbucnească, iar prelungirea lui nu este în interesul părților implicate și al comunității internaționale. SUA și Iran trebuie să reia cât mai devreme dialogul și negocierile, pentru a ajunge în final la un acord acceptabil pentru ambele părți. China îndeamnă toate părțile să asigure siguranța și circulația liberă a căilor navigabile internaționale, precum și stabilitatea lanțurilor industriale și de aprovizionare internaționale. Situația din Yemen s-a agravat. China se opune constant atacurilor împotriva civililor și instalațiilor civile și solicită evitarea oricăror acțiuni care ar putea escalada tensiunile, solicitând tuturor părților să soluționeze divergențele și disputele prin dialog și negocieri.

Problema palestiniană constituie nucleul chestiunilor din Orientul Mijlociu, și nicidecum nu trebuie neglijată sau marginalizată. China îndeamnă părțile implicate în special Israelul, să pună în aplicare în mod sincer și integral acordul de încetare a focului în Fâșia Gaza. Israelul trebuie să își respecte obligațiile internaționale umanitare, să garanteze intrarea în Gaza a ajutorului umanitar și echipamentelor necesare, să oprească și să anuleze imediat politica de a extinde așezările evreiești în Cisiordania și să elimine restricțiile nejustificate asupra economiei locale. Comunitatea internațională trebuie să depună eforturi pentru materializarea „soluției celor două state”, să promoveze pe baza principiului „guvernarea Palestinei de către palestinieni” reconstrucția post-conflict din Gaza, pentru ca Palestina să obțină independența și statutul de stat cât mai curând.

China sprijină Siria în avansarea procesului de tranziție politică incluzivă. Luând în considerare faptul că Înălțimile Golan sunt teritorii siriene ocupate, recunoscute pe plan internațional, China solicită Israelului să pună capăt prezenței militare ilegale de pe teritoriul sirian. În conformitate cu prevederile Rezoluției 1701 a Consiliului de Securitate, Israelul trebuie să se retragă în totalitate din Liban. Consiliul de Securitate trebuie să analizeze prelungirea mandatului Forței Interimare a ONU în Liban, menținând prezența forței ONU în sudul Libanului, în vederea prevenirii apariției unui vid de securitate, a susținut Fu Cong.