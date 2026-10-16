China deține suveranitatea incontestabilă asupra Insulei Huangyan și Arhipelagului Nansha, care include Insula Zhongye și Reciful Xianbin, precum și a apelor adiacente acestora, având dreptul suveran și jurisdicția în zonele maritime respective, a declarat Chen Xi, purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Apărării. Acesta a subliniat că teritoriul Filipinelor nu include aceste insule și recife, neavând calitatea de a vorbi despre apărarea propriilor drepturi și interese.

Reacția vine după ce reprezentanții armatei filipineze au declarat că, în luna septembrie a.c, a fost monitorizată activitatea a peste o sută de nave militare și nave ale Poliției de Coastă a Chinei în apele Insulei Zhongye și Recifului Xianbin, susținând că RP Chineză urmărește să afecteze decizia Filipinelor privind apărarea propriilor drepturi și interese.

Chen Xi a mai arătat că măsurile adoptate de China sunt în conformitate cu legile care privesc apărarea drepturilor și intereselor sale suverane, decizii legitime și rezonabile.

Partea filipineză ignoră interesele comune ale statelor din regiune, atrage puteri din afara regiunii pentru a crea tulburări, produce în mod constant încălcări și provocări în Marea Chinei de Sud, denaturează faptele și răspândește narațiuni false, a afirmat reprezentantul Ministerului chinez al Apărării. Acesta a mai arătat că Filipinele sunt un factor de destabilizare și de distrugere a păcii în Marea Chinei de Sud.

În mod ferm, China va opri orice acţiune menită să perturbe situaţia în Marea Chinei de Sud, apărând pacea și stabilitatea în regiune.