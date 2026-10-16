Trei chinezoaice, eroine FAO

Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) a organizat, joi, la Roma (Italia), ceremonia de premiere a 100 de femei eroine care s-au remarcat prin contribuții deosebite în agricultură, sistemele alimentare și dezvoltarea rurală. Yin Yuzhen, Dong Minfang și Yu Jinxiu din China s-au numărat printre cele 100 de femei din întreaga lume.

Yin Yuzhen este muncitoare model la nivel național și președinte al Asociației de Industria Silvică Maowusu din orașul Ordos. De peste 40 de ani, ea s-a stabilit în zona nisipoasă Maowusu din Regiunea Autonomă Mongolia Interioară, depunând eforturi pentru plantarea de arbori, prevenirea furtunilor și fixarea nisipului, a mobilizat populația să participe la lucrările de combatere a deșertificării, ameliorând mediul ecologic. Yin a dezvoltat, de asemenea, cultivarea plantelor agricole și agricultura ecologică pe terenurile nisipoase ameliorate, explorând o cale de îmbinare a restaurării ecologice cu dezvoltarea agricolă.

Dong Minfang primește distincția „100 de eroine”. (15 octombrie 2026/Xinhua)

Dong Minfang este președintele Cooperativei Specializate de Orez Runsheng și al Cooperativei Specializate de Mașini Agricole Fengrui din prefectura Yueyang, provincia Hunan. Ea a renunțat la un loc de muncă bine plătit într-o companie privată și s-a întors în sat pentru a se dedica agriculturii. A promovat mecanizarea producției de cereale, a sprijinit dezvoltarea micilor fermieri și formarea profesională. Susținând antreprenoriatul, Dong a ajutat femeile din mediul rural să își crească veniturile.

Yu Jinxiu, una dintre cele 100 de femei eroine ale FAO (15 octombrie 2026/Xinhua)

La rândul său, Yu Jinxiu se ocupă de mult timp de moștenirea și promovarea terapiei cu moxibustie Qichun, patrimoniu cultural imaterial la nivel național. De peste 20 de ani, ea a instruit peste 30.000 de specialiști în moxibustie, a ajutat mii de persoane să se angajeze sau să înceapă o afacere, a impulsionat dezvoltarea industriei locale de Artemisia argyi (pelin) și a creat oportunități pentru creșterea veniturilor pentru locuitorii din mediul rural, în special pentru femei și persoanele cu dizabilități.

Distincția „100 de eroine” face parte dintr-o inițiativă globală lansată de FAO pentru a marca „Anul internațional al femeilor fermier 2026”, menită să evidențieze contribuția adusă de femei în agricultură, la sistemele alimentare și în dezvoltarea rurală. În cadrul selecției au fost primite 609 nominalizări, depuse de 131 de membri. Femeile selectate provin din rândul fermierilor, antreprenorilor, cercetătorilor și liderilor comunitari.