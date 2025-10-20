Yang Chenning, laureat al Premiului Nobel, a decedat

Renumitul fizician chinez, laureat al Premiului Nobel, Yang Chenning, a decedat sâmbătă, la Beijing, la vârsta de 103 ani.

Yang s-a născut la Hefei, în 1922. În anii ’40, s-a mutat în Statele Unite ale Americii pentru a urma studiile academice, ocupând ulterior funcții didactice. În 1957 a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Fizică, Teoria Yang-Mills promovată de Yang Chenning și Robert Mills este una dintre cele mai importante realizări ale secolului XX în domeniul fizicii.

După întoarcerea în China, Yang a predat la Universitatea Tsinghua, aducând contribuții la cultivarea și promovarea specialiștilor, încurajând schimburile academice internaționale timp de peste 20 de ani.

Viața lui Yang Chenning a traversat două secole, conectând culturile chineze și occidentale, fiind o legendă a explorării necunoscutului, un ecou etern al dragostei pentru țară.

„Mai degrabă simplu decât complicat, mai degrabă sincer decât sofisticat”, era una dintre convingerile lui Yang Chenning în fața studiului științific și în fața vieții. Acesta și-a comparat viața cu un cerc, pornind din campusul Tsinghua, străbătând scena mondială și în cele din urmă întorcându-se la rădăcini.

Potrivit marelui poet chinezesc, Du Fu, pe care l-a iubit cel mai mult: „Literatura este o chestiune veșnică. Succesul și eșecul îl știe numai inima”, viața lui Yang Chenning, de peste 100 ani, reprezintă un capitol strălucitor în constelația umană.