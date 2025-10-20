Mesaj de condoleanțe în urma decesului fostului premier Tomiichi Murayama

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis duminică un mesaj premierului Japoniei, Ishiba Shigeru, exprimând condoleanțe în urma decesului fostului premier Tomiichi Murayama, odată cu mesajul de compasiune familiei acestuia.

Președintele Xi a arătat că Murayama a fost un politician japonez cu un puternic simț al dreptății și un vechi prieten al poporului chinez, care s-a dedicat pe termen lung prieteniei chino-japoneze.

În 1995, Tomiichi Murayama, în calitate de premier, a ținut un discurs oficial privind problemele istorice, recunoscând și reflectând profund asupra istoriei războiului de agresiune și a dominației coloniale a Japoniei,. Totodată, a prezentat scuze țărilor victime.

Spiritul „Discursului Murayama” ar trebui respectat, a arătat Xi Jinping.

„Sperăm ca partea japoneză să depune eforturi comune cu partea chineză, să vadă istoria ca pe o lecție și să privească spre viitor, să păstreze baza politică a relațiilor bilaterale și să colaboreze pentru promovarea relațiilor strategice reciproc benefice chino-japoneze”, a mai transmis președintele Xi Jinping.