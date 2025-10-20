Economia Chinei a crescut cu 5,2% în primele trei trimestre

Biroul Național de Statistică al Chinei a publicat luni datele economice pentru primele trei trimestre ale anului, care arată că produsul intern brut (PIB) a ajuns la 101.503,6 miliarde yuani, marcând o creștere de 5,2% față de aceeași perioadă a anului trecut, la prețuri constante. Rezultatele confirmă o traiectorie stabilă și progresivă a economiei, cu progrese vizibile în domeniul dezvoltării de înaltă calitate.

Pe sectoare, sectorul primar a înregistrat o valoare adăugată de 5.806,1 miliarde yuani, în creștere cu 3,8%; sectorul secundar, de 36.402 miliarde yuani, a crescut cu 4,9%; iar sectorul terțiar a atins 59.295,5 miliarde yuani, cu o creștere de 5,4% față de anul trecut.

Analiza pe trimestre arată o creștere anuală de 5,4% în primul trimestru, 5,2% în al doilea și 4,8% în al treilea trimestru. Comparativ cu trimestrul precedent, PIB-ul Chinei a crescut cu 1,1% în al treilea trimestru, indicând o menținere a tendinței de expansiune economică, în pofida mediului extern complex.