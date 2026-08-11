Zbor direct Beijing-București, cu Air China

Linia aviatică directă Beijing-București va fi redeschisă la data de 4 Septembrie a.c. Compania Air China va asigura trei zboruri săptămânale pe ruta Beijing-București-Zagreb / Zagreb-București-Beijing, în zilele de luni, miercuri și vineri.

În cadrul unui eveniment organizat în cadrul Ambasadei României în China, sub sloganul „Air China, unde China întâlnește lumea”, oficialii companiei au anunțat că linia aviatică va lega: Aeroportul Internațional Capital din Beijing, Aeroportul Internațional Henri Coandă din București și Aeroportul Internațional Franjo Tudman din Zagreb.

Ambasadorul României în RP. Chineză, E.S. Dan-Horia Maxim, a declarat că linia aviatică directă București-Beijing a fost inaugurată în anul 1974, unind două țări prietene și partenere de cooperare.

“Astăzi marcăm o realizare deosebită posibilă prin dialog la nivel guvernamental, la nivelul autorităților aviatice, administrative și operatorilor turistici. Consider că noua linie aviatică este o continuare a podului prieteniei dintre cele două popoare, eveniment care va stimula cooperările economice, schimburile culturale și turistice”.

Nu în ultimul rând, Ambasadorul Dan Maxim a subliniat că astăzi este marcată nu doar restabilirea zborurilor directe China-România, dar și începutul unor oportunități și parteneriate care să consolideze prietenia dintre cele două țări.

La rândul său, Ambasadorul Croației în R.P. Chineză, E.S. Dario Mihelin, a declarat că deschiderea liniei aviatice Beijing – București – Zagreb este cu adevărat un moment istoric, având în vedere că este pentru prima dată când China și Croația vor fi legate de un zbor direct regulat. Dario Mihelin a arătat că, anual, Croația primește aproape o jumătate de milion de vizitatori chinezi, fiind așteptat ca odată cu inaugurarea liniei aviatice regulate dialogul și cooperarea bilaterale să fie dezvoltate la un nou nivel, iar schimburile economice și umane să întărească prietenia dintre cele două țări.

Director general-adjunct al Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul Ministerului chinez de Externe, Chang Jian, a declarat în cadrul evenimentului găzduit de Ambasada României din Beijing, că în ultimii ani turismul din China s-a dezvoltat puternic, fiind așteptați câți mai mulți turiști din România, Croația, dar și alte țări europene, care vor putea profita de noua linie aviatică.

“Deschiderea acestei rute răspunde nevoilor dezvoltării reciproce a relațiilor China-România și extinderii cooperării dintre cele două părți. Cu siguranță, va începe prin promovarea schimburilor de persoane, ulterior stimulând dezvoltarea schimburilor și cooperării în domeniul comerțului, investițiilor, culturii, turismului și educației. Luând ca punct de plecare lansarea acestui zbor direct, ne propunem să construim mai multe punți de oportunitate, să le extindem și să le îmbogățim”, a declarat oficialul MAE chinez.

Directorul Comitetului de conducere al Companiei Naționale Aviatice din China, Reprezentantul Air China, Cui Xiaofeng, a declarat în cadrul evenimentului ceremonial că noua rută intercontinentală care va fi lansată pe 4 Septembrie reprezintă un eveniment important pentru schimburile de prietenie dintre China, România și Croația.

“În numele Air China, aș dori să le mulțumesc sincer tuturor celor care au sprijinit acest proiect dezvoltat de Air China. În prezent, avem legături directe cu 27 de țări din Europa și desfășurăm 260 de zboruri internaționale către Europa Centrală. Odată cu deschiderea liniei de pasageri Beijing-București-Zagreb, rețeaua Air China se va îmbogăți, creând o punte mai convenabilă pentru cooperarea economică și comercială bilaterală, pentru schimburile culturale și schimburile de persoane. Odată cu operarea oficială a rutei aeriene internaționale între Beijing, București și Zagreb, aceasta va reprezenta nu doar o cale de conectare a prieteniei, ci și o cale de învățare reciprocă și dezvoltare benefică pentru ambele părți, va da un impuls nou conectivității Chinei cu Europa Centrală și de Est.“

Pasagerii care vor zbura între Beijing-București / București-Beijing vor avea la dispoziție avioane Airbus A330-200, din flota Air China, cu trei configurații, în funcție de numărul locurilor rezervate pentru clasa business (între 12 și 30) și clasa economic (între 207 și 271).

Reluarea zborurilor directe între China și România va fi înregistrată la data de 4 Septembrie, când din Beijing, la ora locală 00:30, va pleca prima aeronavă Air China, urmând să ajungă la București la ora 06:20 (ora locală), durata zborului fiind de aproximativ 10 ore și 50 de minute.

Zborurile din București, de pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, sunt programate de la ora 17:25 (ora locală), cu aterizarea pe Aeroportul Internațional Capital din Beijing la ora locală 08:05, cu o durată de zbor de aproximativ 9 ore și 40 de minute.