O nouă serie de elevi români pleacă la studii în Statele Unite ale Americii prin Programul “Future Leaders Exchange Program” (FLEX)

Un eveniment important în educație a avut loc marți în prezența Atașatului Cultural al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, Tabatha Fairclough. O nouă serie de tineri români vor beneficia de schimbul de experiență în SUA, timp în care elevii studiază în cadrul unui liceu american și trăiesc alături de o familie gazdă.

“ Astăzi, a avut loc întâlnirea Gateway Departure 2026, ultimul popas al bursierilor din programul #FLEX și al părinților lor, înainte de plecarea elevilor români spre Statele Unite!

Atașatul Cultural al Ambasadei, Tabatha Fairclough, s-a alăturat evenimentului pentru a-i cunoaște pe tineri, într-o atmosferă plină de entuziasm și sfaturi utile, discutând despre provocările și oportunitățile acestui program de schimb educațional și cultural, care le va schimba viața.

Le dorim mult succes tinerilor români în liceele și comunitățile gazdă din America! Suntem convinși că vor trăi un an de neuitat! “ – menționează Ambasada Statelor Unite în București pe pagina sa de Facebook.

Programul “Future Leaders Exchange Program” (FLEX) este un program de schimb care operează în numeroase țări din Europa, Eurasia și Asia Centrală. Prin acest program, elevii au oportunitatea de a studia timp de un an academic într-un liceu din Statele Unite și de a locui cu o familie gazdă americană.

Durata schimbului de experiență este de aproximativ 10 luni calendaristice. FLEX își propune să ofere oportunități de dezvoltare personală pentru tinerii liceeni, dar și să îmbunătățească cooperarea dintre România și SUA prin promovarea culturilor celor două țări.

Pe scurt, la nivel global, Programul FLEX înseamnă:

+30.000 Alumni

1.500.000 Ore de activități de leadership în comunitatea din SUA

22 de țări în Europa și Eurasia

+380 Absolvenți cu dizabilități

Istoricul programului

Programul “Future Leaders Exchange Program” (FLEX) a fost creat în anul 1992 din convingerea fostului senator Bill Bradley că cea mai bună modalitate de a asigura pacea de lungă durată și cooperarea între SUA și țările Eurasia este de a le permite tinerilor să învețe direct despre SUA și să-i învețe pe americani despre țările lor.

Programul FLEX revine în România pentru anul academic 2026–2027 ca urmare a acordului de cofinanțare dintre Departamentul de Stat al SUA, prin Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale, și Ministerul Educației și Cercetării din România.

Pentru a consolida cooperarea între România și Statele Unite și pentru a sprijini dezvoltarea relațiilor educaționale dintre școlile și comunitățile celor două țări, Ministerul Educației și Cercetării și Consiliile Americane pentru Educație Internațională: ACTR/ACCELS au semnat un Memorandum de Înțelegere (MoU), fundamentat pe protocoalele anterior semnate privind derularea programelor FLEX și FLEX Abroad în România.

Memorandumul prevede continuarea sprijinirii programelor de schimb educațional, prin care elevii de liceu din România pot studia în Statele Unite, iar elevii din Statele Unite pot studia în România în anul școlar 2026–2027.