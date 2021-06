1 milion de euro, fraudă a subvenţiilor acordate crescătorilor de animale

În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 114/VIII/3 din 11 februarie 2021, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul teritorial Timişoara au dispus trimiterea în judecată a cinci inculpaţi (trei sub control judiciar – un om de afaceri cu societăţi comerciale în domeniul zootehnic şi două angajate ale acestuia), pentru o fraudare masivă a subvenţiilor acordate crescătorilor de animale, în valoare de aproximativ 1 milion euro, potrivit Agerpres.

În sarcina celor cinci inculpaţi s-au reţinut infracţiunile de:

– constituire a unui grup infracţional organizat,

– folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată (autorat şi complicitate),

– obţinere ilegală de fonduri, în formă continuată (autorat şi complicitate),

– infracţiuni de fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals (autorat şi instigare), comise în formă continuată.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reţinut în esenţă următoarea stare de fapt:

În perioada 2016 – 2019, unul dintre inculpaţi, om de afaceri cu societăţi comerciale în domeniul zootehnic, sprijinit de două angajate, inculpate şi ele în prezenta cauză, au constituit un grup infracţional organizat care ar fi avut ca scop obţinerea nelegală a unor subvenţii pentru animale prin fraudarea masivă a ajutorului de minimis (2016), precum şi a fondurilor europene şi naţionale acordate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A) în campaniile din anii 2017 şi 2018.

Cei trei inculpaţi ar fi creat şi folosit o schemă de fraudare în care ar fi folosit documente false emise pe numele a peste 30 de fermieri şi exploataţiile zootehnice de creştere a bovinelor de rasă înregistrate pe numele acestora. Prin această schemă ar fi fost aduse din Ungaria aproape 300 de bovine de rasă (Aberdeen Angus), în condiţii simulate care ar fi dat drept de obţinere de subvenţii pentru creşterea lor.

În realitate, animalele nu îndeplineau cerinţele obligatorii de subvenţionare, însă membrii grupului, beneficiind şi de ajutorul celorlalţi doi inculpaţi, ar fi creat aparenţa respectării cerinţelor legale ale finanţării prin falsificarea certificatelor de origine şi a paşapoartelor animalelor, prin falsificarea datelor de naştere/rasa animalelor în aceste documente, prin denaturarea adevărului în ceea ce priveşte existenţa taurinelor şi categoria din care făceau parte animalele.

Aceste documente false ar fi fost prezentate instituţiilor cu atribuţii de avizare, aprobare şi finanţare, respectiv Direcţia agricolă Arad şi A.P.I.A, ceea ce ar determinat, în final atribuirea subvenţiilor.

Prin aceste demersuri s-au obţinut fonduri nerambursabile în valoare totală de 4.271.646 lei.

A.P.I.A. şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale s-au constituit părţi civile în cauză.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii faţă de patru dintre inculpaţi.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Timiş cu propunere de a se menţine măsurile preventive şi asigurătorii dispuse în cauză.



Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă spre judecare, situaţie care nu poate să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.

Menţionăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relaţia sistemului judiciar cu mass-media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.

