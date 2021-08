13 documentare din 10 țări în selecția finală a Festivalului de Film și Istorii Râșnov

Producători și regizori din toată lumea și-au înscris filmele documentare realizate după 1 iulie 2019 în secțiunea competitivă a Festivalului de Film și Istorii Râșnov (20 – 29 august 2021). Selecția finală cuprinde 13 filme din 10 țări care vor concura pentru Premiul Publicului, Premiul Juriului Profesionist și Premiul Juriului de Liceeni.

Pentru al patrulea an consecutiv președintele juriului profesionist este renumitul cineast francez Pierre-Henri Deleau (actor, producător, selecţioner, director de festival). Alături de el vor mai fi Alfonso Santos Gargallo (regizor și producător spaniol), criticul de film Irina Margareta Nistor și Dragoș Zămoșteanu (regizor).

De asemenea, continuăm o tradiție de succes la FFIR: juriul liceenilor. Anul acesta au fost selectați 9 liceeni din Timișoara, Brașov, Lugoj, Petroșani, Reșița și București, care vor participa la ateliere tematice cu profesioniști din industria cinematografică și la alte activități educative.

Vă reamintim că tema principală a Festivalului de Film și Istorii Râșnov de anul acesta va fi EROI, iar evenimentul este organizat de Primăria Râșnov, Asociația Mioritics și Asociația Râșnov Society.

Acestea sunt filmele din selecția finală:

89: Fum și oglinzi / 89: Smoke and Mirrors

Regia: Alexandru Stănescu

România 2020, 100 de minute

La 30 de ani distanță, filmul își propune o călătorie prin labirintul memoriei Revoluției Române din 1989 și prin puzzle-ul de evenimente și coincidențe care încă cer să fie rezolvate.

Bassil’Ora

Regia: Rebecca Basso

Italia 2019, 84 de minute

Filmul spune povestea lui Giuseppe Bassi, unul dintre puținii supraviețuitori ai Campaniei italiene din Rusia, care, capturat de sovietici în 1942, a fost închis în lagărele de concentrare de la Tambov, Oranki și Suzdal și s-a întors în Italia un an și jumătate după terminarea războiului.

Deschizând ușile cinema-ului / Unlocking Doors of Cinema

Regia: Nezar Andary

SUA – Liban 2019, 60 de minute

Filmul explorează cincizeci de ani de carieră artistică a îndrăznețului cineast sirian Muhammad Malas. Malas, un exilat din orașul său natal Quneitra, provoacă publicul să contemple pierderea, memoria și acasă.

Granița morții / The border of death

Regia: Cătălin Apostol

România 2020, 103 minute

Filmul prezintă mărturii zguduitoare despre vremurile când România era o mare pușcărie, îngrădită cu sârmă ghimpată și păzită de grăniceri îndoctrinați să fie gata oricând să mitralieze visul de libertate al oricărui nechibzuit care ar îndrăzni să evadeze din absurdul dictaturii comuniste.

Insula Buromsky / Buromsky Island

Regia: Olga Stefanova

Rusia 2020, 78 de minute

Există o insulă în Oceanul Antarctic. Nimeni nu știe despre ea, în afară de exploratorii polari care își petrec iarna acolo. Și de rudele lor. Sarcofagele sunt plasate chiar pe stânci. Aceștia sunt oamenii care nu sunt menționați în manualele de geografie.

Lemn / Wood

Regia: Monica Lăzurean-Gorgan, Michaela Kirst, Ebba Sinzinger

Austria – România – Germania 2020, 96 de minute

Tăierile ilegale sunt o afacere globală de miliarde. Alexander von Bismarck, director executiv al Environmental Investigation Agency din Washington, D.C., reușește să urmărească, sub acoperire, mașinațiunile comerțului internațional cu lemn.

Leonie, actriță și spion / Leonie, actress and spy

Regia: Annette Apon

Olanda 2020, 85 de minute

Leonie Brandt (1901-1978) a visat să devină actriță. După ce și-a realizat visul, a interpretat rolul vieții sale: a devenit spion pentru serviciul de informații olandez în plină ocupație a Germaniei naziste.

Luminile din Baltimore / Lights of Baltimore

Regia: Sabrina Bouarour

SUA 2020, 80 de minute

Filmul documentează războiul de imagini ce a pus stăpânire pe orașul Baltimore în 2015, după moartea lui Freddie Gray, un cetățean de culoare care a decedat din cauza loviturilor primite din partea polițistilor care l-au arestat pentru port de arme albe.

Papcio Chmiel

Regia: Petro Aleksowski

Polonia 2020, 50 minute

Filmul îi este dedicat lui Henryk Jerzy Chmielewski, cunoscut și sub numele de Papcio Chmiel, un artist care a creat cărți de benzi desenate – un gen puțin dezvoltat în Polonia comunistă.

Rețetă pentru ură / Recipe for hate

Regia: Filip Čolović

Serbia 2020, 82 de minute

Regizorul spune povestea pierderii fratelui său mai mic, care a fost ucis brutal într-o bătaie de stradă care avut loc la Belgrad, în fața unuia dintre barurile de pe malul Dunării.

Swamp city

Regie: Bogdan Pușlenghea, Ovidiu Zimcea

România 2021, 105 minute

Un studiu al scenei muzicale underground timișorene din primul deceniu după căderea regimului comunist care asamblează relatările unor personaje din comunitate și arată cum genuri ca punk, hardcore, new wave și altele au fost apropriate în funcție de influențe disponibile, instrumente indisponibile și gusturi locale.

Ultima înregistrare din Bosnia / The last tape from Bosnia

Regia: Albert Solé

Spania 2020, 66 de minute

Sifa Suljic se întoarce în Bosnia pentru a încerca să îngroape rămășițele fratelui ei mai mare, ultimul membru al familiei sale care i-ar mai fi putut identifica pe parte dintre cei care au murit în masacrul de la Srebrenica, din 1995.

Testată în deșert / Desert tested

Regia: Avi Weissblei

Israel 2020, 65 de minute

Mașina Susita este bine cunoscută în Israel. Timp de mulți ani, Susita a fost considerată o invenție revoluționară care a pus Israelul pe harta globală.

Festivalul de Film și Istorii Râșnov este un eveniment certificat Europe for Festivals, Festivals for Europe și Eveniment Responsabil. FFIR are susținerea unor parteneri importanți: German Marshall Fund, Fundația ETA2U, Banca Comercială Română, Banca Transilvania, Medlife, Friedrich Naumann Foundation for Freedom, Ambasada Spaniei, Ambasada Irlandei, Ambasada Slovaciei, Centrul Ceh, Institutul Polonez ş.a.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană și Consiliul Județean Brașov.